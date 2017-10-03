RRC объявила о старте продаж сервисов BitTitan на платформе Bento Cloud

RRC объявила о расширении продуктового портфеля облачных сервисов в рамках проекта Bento Cloud и заключении дистрибуторского соглашения с компанией BitTitan.

BitTitan — производитель решений для автоматизации облачных бизнес-процессов миграции и управления данными для корпоративных и почтовых систем. Широкий набор сервисов компании BitTitan объединен современной платформой MSPComplete, которая помогает автоматизировать каждый аспект бизнеса: продажи, предоставление услуг, постоянный контроль и управление клиентами. Основные сервисы MSPComplete включают в себя: облачные приложения и инструменты инфраструктуры, анализ данных и расчет стоимости, анализ конкурентных продуктов, архивирование и миграцию электронной почты, шифрование данных.

В числе особенностей платформы MSPComplete — возможность для поставщиков управляемых сервисов и партнеров компании Microsoft провести процедуру переноса и развертывания облачных решений быстро, без ошибок и строго в соответствии с ожидаемым результатом. Такой эффект достигается за счет использования преднастроенного и проверенного процесса преобразования данных, который облегчает планирование, проектирование, калькуляцию и физическую миграцию в Microsoft Azure Cloud.

«Процесс миграции и управления данными в облаке всегда был камнем преткновения для многих партнеров, как начинающих, так и профессионалов на облачном рынке. Трата времени на перенос данных, наличие ошибок при переносе, отсутствие автоматизации и значительные трудозатраты — это лишь немногие сдерживающие факторы, которые мешают партнерам развивать облачное направление у себя в компаниях, — сказал руководитель проекта Bento Cloud Александр Колмыков. — В то же самое время партнеры заинтересованы в увеличении своей значимости для заказчиков и расширении пакетов предлагаемых услуг. Подписав соглашение с компанией BitTitan, мы даем возможность нашим партнерам в полной мере воспользоваться всеми преимуществами платформы MSPComplete и расширить свои возможности для наращивания объемов продаж облачных сервисов».

Платформа Bento Cloud — это единая автоматизированная экосистема партнеров, продавцов и решений, дающая возможность легкого подключения, управления и контроля жизненного цикла облачных сервисов заказчиков.