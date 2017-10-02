2TEST представила новые PoE-решения для промышленной автоматизации

2TEST анонсировала выход нового портфолио высокомощных PoE-устройств нового поколения: от Ethernet-коммутаторов и медиаконвертеров до PoE-инжекторов и сплиттеров. Все новинки удовлетворяют требованиям перспективного стандарта IEEE 802.3bt и обеспечивают до 90 Вт мощности на порт по технологии PoE.

На протяжении многих лет технология PoE (Power over Ethernet — питание через Ethernet-сеть) применяется в промышленных приложениях, благодаря быстроте установки и низким эксплуатационным затратам. Однако с появлением новых технологических трендов, как интернет вещей (IoT), POS-системы, системы управления зданиями, LED-освещение и др., всё больше энергопотребляющих устройств подключается к технологической сети, и всё больше в связи с этим ощущается нехватка мощности, обеспечиваемой питающим сетевым оборудованием.

Поддерживая выход нового стандарта IEEE 802.3bt (PoE++), определяющего минимальную мощность PoE-оборудования на уровне 60 Вт или даже 90 Вт, 2TEST представил ряд высокомощных новинок, соответствующих новым требованиям рынка.

Среди них: промышленные PoE-коммутаторы IGPS-9084GP-60W и IGPS-1111GTP-95W-24V, PoE-медиаконвертеры IPMC-111PB++-60W, PoE-удлинители PET-102GT++, сплиттеры PoE SPL-101GT++-12V и SPL-101GT++-24V и PoE-инжекторы INJ-101GT++-60W; новые промышленные PoE-удлинители высокой мощности PET-102GT++позволяют неограниченно увеличивать расстояния передачи Ethernet-данных без прокладки дополнительных кабелей; PoE-медиаконвертеры IPMC-111PB++-60W поддерживают питание устройств мощностью до 60 Вт, выполнены в компактном корпусе для экономии пространства в телекоммуникационных шкафах.

IGPS-9084GP-60W и IGPS-1111GTP-95W-24V — мощные гигабитные PoE-коммутаторы Ethernet. IGPS-9084GP-60W — управляемый коммутатор Gigabit Ethernet с интеллектуальными возможностями управления PoE. Пользователь может настроить каждый порт отдельно, установить главный источник питания, указать приоритет по обеспечению питанием, специфицировать максимальную мощность.

Неуправляемый промышленный коммутатор IGPS-1111GTP-95W-24V обеспечивает мощность в 95 Вт при напряжении питания 24 В постоянного тока. Это самое высокомощное решение новой линейки.