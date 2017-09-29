«Фогсофт» разработала специализированное решение по закупкам для девелоперов

«Фогсофт» выпустила готовое решение для проведения тендеров и закупочных процедур строительных организаций, девелоперов, управляющих компаний и их филиалов—электронную торговую платформу «iTender Девелопмент».

Генподряд, строительно-монтажные работы (СМР) и приобретение товарно-материальных ценностей (ТМЦ), в том числе инженерные изыскания, промышленный альпинизм, кровля, озеленение, земляные, свайные, монолитные, монтажные и другие работы, железобетонные конструкции, бетон, арматура, двери, керамогранит, кирпич — лишь часть перечня регулярных закупок девелоперских и управляющих компаний.

Специализированная система «iTender Девелопмент» предлагает компаниям строительной отрасли инструменты для оптимизации работы как организаторов закупки, так и их подрядчиков и поставщиков товаров, работ, услуг.

В основе решения «iTender Девелопмент» — платформа iTender, которая более 10 лет решает задачи российских и зарубежных организаций. Компания «Фогсофт» внедрила более 80 ЭТП и систем управления закупками для корпоративных заказчиков и операторов ЭТП. Среди клиентов строительной отрасли управляющая компания «Талан», «Национальная девелоперская компания», концерн «Титан-2», системы управления закупками которых были разработаны на платформе «iTender». На основе опыта внедрения для этих клиентов в «Фогсофт» было создано коробочное решение «iTender Девелопмент».

С помощью электронной торговой площадки (ЭТП) «iTender Девелопмент» заказчики переведут процесс закупок и историю взаимодействия с их контрагентами в единую электронную систему, работающую в соответствии с принятыми их корпоративными регламентами закупочной деятельности.

«В строительной отрасли проведение «бумажных» тендеров на подряд, субподряд, приобретение товаров. работ, услуг постепенно уходит в прошлое, — отметил директор департамента по работе с ключевыми клиентами компании «Фогсофт» Андрей Гогин. — Перевод тендеров и закупочных процедур на собственную ЭТП снизит затраты компаний, сотрудники которых вынуждены ежемесячно обрабатывать десятки томов бумажной документации, не говоря уже о сложностях организации и проведения самих тендеров, процедур предквалификации, сбор, анализ и сравнение смет поставщиков, рассылки уведомлений вручную или уведомление поставщиков перед стартом очередного торга».

На электронной торговой площадке системы «iTender Девелопмент» доступно проведение любых типов закупочных процедур — простых и многоэтапных. Возможна аккредитация поставщиков по товарной группе и предквалификация на тендер. Зарегистрированные в системе пользователи могут подписаться на рассылку уведомлений по будущим тендерам, выбрав интересующие их категории работ.

Внедрив электронную площадку «iTender Девелопмент», компании обеспечат прозрачность своих закупочных процедур и смогут легко контролировать затраты на закупки. При этом информационная открытость застройщиков повысит лояльность их потенциальных клиентов.

Компании также расширят географию своих поставщиков и подрядчиков, предоставив им возможность участвовать в тендерах и закупочных процедурах на равных условиях и с минимальными трудозатратами.

Также возможно встраивание решения «iTender Девелопмент» в корпоративную систему управления закупками, подключение дополнительных опций (планирование, контроль исполнения договоров и т.д.), интеграция системы с внешними сервисами.