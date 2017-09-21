«Транстелеком» выступает генеральным партнером конференции «ИКТ в госсекторе»

«Транстелеком» выступил генеральным партнером конференции «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу», которая пройдет 28 сентября в Москве. Руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке ТТК Александр Дубинин в рамках конференции расскажет о современных телекоммуникационных решениях для государственных заказчиков.

«Транстелеком располагает мощной разветвленной инфраструктурой по всей территории России, и мы видим ключевым стратегическим направлением развития компании предоставление услуг региональным органам государственной власти, - сказал Александр Дубинин. – Способность оперативно реализовывать проекты различного масштаба и обеспечивать высочайший уровень надежности передачи данных и защиты информации – это то, что позволяет ТТК наращивать присутствие на рынке телекоммуникационных услуг для госзаказчиков».

Компания «Транстелеком» участвует в конкурсах на оказание услуг связи для государственных заказчиков в регионах России и занимает серьезную долю рынка в этом сегменте. Компания предлагает полный спектр телекоммуникационных услуг, в том числе доступ в интернет, телефонию, создание защищенных сетей, а также различные дополнительные сервисы.

Конференция «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу», организатором которой выступает CNews Conferences, пройдет 28 сентября в конференц-зале гостиницы Рэдиссон САС Славянская. Конференция соберет представителей ключевых государственных заказчиков и поставщиков телекоммуникационных услуг.