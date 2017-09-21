Softline предоставила облачный хостинг международному девелоперу Bonava

Softline предоставила облачную инфраструктуру девелоперской компании Bonava. В результате заказчик получил решение, позволившее оптимизировать работу ИТ-сервисов и провести миграцию некоторых ресурсов из локальной инфраструктуры в облако Softline.

Для размещения ряда информационных систем на территории Российской Федерации компании потребовалось решение, аналогичное по функциональности и управлению Microsoft Azure. В качестве партнера на конкурсной основе была выбрана Softline, которая имеет все необходимые компетенции для реализации подобных проектов.

Согласно требованиям заказчика, специалисты Softline предложили ему облачную инфраструктуру в российском ЦОДе на платформе Hyper-V под управлением Azure Pack. Такое решение оптимально подходило для интеграции с основными ИТ-сервисами Bonava, размещёнными в облаке Microsoft Azure, позволяло оперативно разворачивать приложения, масштабировать ресурсы и обеспечить сохранность данных. После обсуждения технического задания, определения приложений, которые было необходимо мигрировать в облако, компания Bonava получила виртуальные ресурсы на платформе Hyper-V для тестирования. По его завершении решение было введено в эксплуатацию.

В результате заказчик оперативно получил отказоустойчивую инфраструктуру в облаке Softline, SLA с финансовыми гарантиями, фиксированную производительность платформы и скорость реакции технической поддержки 24х7.

«По итогам проекта мы предоставили компании Bonava гибкую и легко управляемую облачную инфраструктуру, интегрируемую в Microsoft Azure, оптимально соответствующую ее потребностям. Это позволило заказчику получить необходимый объем виртуальных мощностей, что соответствовало новой концепции развития ИТ в компании», - сказала Любовь Мальцева, руководитель группы по работе с корпоративными клиентами компании Softline.

«Специалисты Softline спроектировали и реализовали облачную инфраструктуру профессионально, быстро и качественно. Использование технологии Azure Pack позволило максимально интегрировать сервисы, расположенные в Российской Федерации, с глобальной инфраструктурой Bonava в облаке Microsoft Azure и обеспечило унифицированное управление ими. За год эксплуатации решение обеспечивало корректное функционирование необходимых нам ИТ-ресурсов. Мы довольны сотрудничеством с компанией Softline в этом и других проектах», – отметил Юрий Никитин, руководитель направления «Информационные системы» международной компании Bonava.