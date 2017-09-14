В Москве пройдет презентация обновленной BPM-платформы K2

Компания «К2РУ» в рамках конференции «BPM и цифровая трансформация» впервые в России представит новое поколение BPM-платформы K2 – «K2 Five». Презентация состоится 12 октября 2017 г.

Москва станет одной из первых площадок в мире, где публика сможет ознакомиться с премьерными возможностями одной из самых популярных в мире систем для автоматизации бизнесов и разработки корпоративных приложений без программирования.

На мероприятии выступит генеральный директор «К2РУ» Андрей Холинов, который расскажет о современных тенденциях и направлениях рынка BPM-систем, нашедших свое отражение в обновленном продукте, познакомит аудиторию с ключевыми особенностями нового К2, его уникальным облачным сервисом, гибкими интеграционными возможностями и новыми специализированными рабочими инструментами по моделированию, разработке и управлению бизнес-процессами и приложениями, не требующими специализированных ИТ-знаний и доступных фактически любому пользователю.

Компания представит бесплатное дополнение к своей платформе – набор из более чем 30 готовых решений по автоматизации бизнес-процессов, при помощи которых окупаемость инвестиций и повышение эффективности от внедрения платформы К2 станет еще более ощутимой.

K2 – всемирно известный бренд программных продуктов, для автоматизации бизнес-процессов, разработки пользовательских интерфейсов и интеграционных компонент без программирования, неизменно входящий в число лидеров BPM-сектора с 2000 года.

Клиентами компании уже стали более 5000 компаний в более чем 84 странах мира, включая 30% из списка компаний Fortune 100. Общее количество пользователей К2 - более 4 млн человек. К2 регулярно попадает в обзоры рынка BPM и iBPMs, издаваемые Gartner, Forrester и др.

На рынке России и СНГ компания К2 представлена с середины 2012 года. ООО «К2РУ» является центром компетенций, разработки и обучения работе с платформой К2, а также эксклюзивным мастер-реселлером в России и СНГ.

Официальный сайт проекта - www.k2.com http://www.k2.com/.