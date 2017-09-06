Ahoolee представила поиск наиболее низких цен в интернет-магазинах всего мира

Ahoolee представила поисковую систему собственной разработки, обеспечивающую поиск по товарам интернет-магазинов всех стран мира. Сервис работает на базе децентрализованной платформы для открытого сбора и индексации информации с подтверждением подлинности на базе технологии блокчейн.

Главная задача проекта российских разработчиков с названием Ahoolee.io – дать возможность пользователям покупать товары по самой выгодной цене напрямую. Сейчас в сервисе доступны данные о 40 млн товаров из более чем 1000 магазинов.

Одна из причин, почему маркетплейсы зачастую не помогают пользователям находить товары по лучшей цене, – в том, что число их партнеров ограничено. Чтобы самостоятельно найти товар дешевле, приходится тратить много времени. Поисковые системы только усложняют процесс: приходится заходить на десятки сайтов, сравнивать цены и характеристики «вручную».

В Ahoolee.io поисковый паук сам индексирует магазины, загружает каталоги и объединяет одинаковые товары в общую карточку. В карточке товара пользователь может самостоятельно сравнить цены разных ритейлеров, а также увидеть, как конкретный магазин менял цену на данный товар во времени.

В сервисе используется децентрализованная бизнес-модель, то есть любой желающий может стать контрибьютором Ahoolee и добавить в систему магазин, загрузить каталог товаров, проверить качество предложений. За выполнение заданий контрибьюторы получают Ahoolee-токены, которыми можно оплачивать товары онлайн-магазинов, представленных на площадке.

Для того, чтобы пользователи из разных стран могли оплачивать товары онлайн-магазинов криптовалютой, выпущены токены Ahoolee (AHT) на базе собственного блокчейна на основе кода Ethereum. Токены можно будет приобрести через внутреннюю биржу, встроенную в кошелек, обменяв Bitcoin, Ethereum, Waves, а также доллары, евро или рубли.

На предварительном ICO 3 июля за 30 минут сервис собрал инвестиции в криптовалюте, эквивалентной $200 тыс. До конца 2017 г. планируется увеличить количество товаров в системе до 1 млрд, а количество магазинов – до 50 тыс. Будет запущена контекстная реклама внутри Ahoolee.io и начнётся продажа платных премиум-аккаунтов с абонентской платой. Премиум-аккаунт выделяет магазин в поиске и гарантирует, что ритейлер не является мошенником. Для решения этих задач с 28 августа команда проекта проводит ICO – первое ICO, которое официально принимает инвестиции из США.