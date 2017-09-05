Xerox будет сотрудничать с Innovation Lab для разработки решений в области здравоохранения

Xerox и принадлежащий ей исследовательский центр PARC начинают сотрудничать с компанией Innovation Lab, входящей в состав Innovation Institute. Главная цель партнёрства — совместная работа в области здравоохранения, медицинской техники, инженерного дела и робототехники.

«В основе нашего партнёрства лежит идея собрать вместе профессионалов, обладающих глубокой экспертизой в области высоких технологий — в том числе печатной электроники, машинного обучения и искусственного интеллекта, — и создать благоприятные условия для их тесного сотрудничества с рабочей группой, которая взаимодействует с врачами, служащими и партнёрами, — сказал Стив Хувер, технический директор Xerox. — Вместе мы будем разрабатывать новые продукты, идеи и концепции, которые при запуске в промышленное производство помогут сократить издержки и модернизировать систему оказания медицинских услуг».

«Мы получили доступ к экспертизе мирового уровня, работая рука об руку с создателями множества технологических платформ, которые стоят у истоков целых отраслей — от Ethernet и лазерной печати до графического интерфейса и глобальных вычислений, — отметил Ларри Стофко, исполнительный вице-президент компании Innovation Lab. — Партнёрство с Xerox и PARC позволит нам активизировать инновационную деятельность в области здравоохранения».

Innovation Institute тесно взаимодействует с врачами, служащими и партнёрами в поиске новых продуктов, идей и концепций, которые может запустить в промышленное производство компания Innovation Lab. Innovation Lab также сотрудничает с такими организациями, как Cleveland Clinic Innovations, Global Healthcare Innovations Alliance, Калифорнийский технологический институт и Society of Physician Entrepreneurs (SoPE).