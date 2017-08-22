«РТ-Информ» развивает системы ИБ «Рособоронэкпорта»

«РТ-Информ» (Центр компетенции по информационным технологиям госкорпорации «Ростех») и «Рособоронэкпорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») в рамках международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017», который проходит в Кубинке с 22 по 27 августа, подписали соглашение о сотрудничестве в области организации системы корпоративной информационной безопасности.

Основной целью заключенного соглашения стало развитие сотрудничества между «РТ-Информ» и «Рособоронэкспортом» по вопросам проектирования, создания, разработки и эксплуатации систем информационной безопасности и информационных технологий.

Стороны подтвердили намерение расширять возможности использования

«Рособоронэкспортом» ресурсов Корпоративного Центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак государственной корпорации «Ростех» (КЦОПЛ) для обеспечения безопасности информации и критической информационной инфраструктуры «Рособоронэкпорта». Соглашением также предусмотрена реализация локального проекта по модернизации системы защиты от утечек конфиденциальной информации.

«"РТ-Информ" как центр компетенции "Ростеха" по информационной безопасности постоянно актуализирует перечень средств защиты информации в соответствии с потенциальными угрозами, обеспечивая тем самым качественную защиту предприятий Госкорпорации от возможных кибератак, - отметил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. - Уверен, что подписанное соглашение послужит дальнейшему развитию систем информационной безопасности крупнейшего в России экспортера продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения».