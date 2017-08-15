Data Insight назвала «1С-Битрикс» самой популярной CMS среди российских интернет-магазинов

Согласно данным исследования аналитического агентства Data Insight от 14 августа, доля «1С-Битрикс» составляет 28,7% всего рынка CMS (Content Management System, система управления сайтом) в России.

Онлайн-торговля – один из самых перспективных сегментов российской экономики. Только локальная онлайн-торговля материальными товарами оценивается экспертами от 700 до 800 млрд руб. В 2016 году весь e-commerce сегмент вырос на 23%. Рынок web-разработки оценивается в 26,5 млрд руб.

Это первое исследование CMS среди крупнейших российских интернет-магазинов. Более того – среди компаний, входящих в рейтинг топ-300 интернет-магазинов России. Это составляет больше 70% всей онлайн-торговли в стране.

Все предыдущие аналитические материалы освещали ситуацию по всему рынку web-разработки. Включая бесплатные конструкторы сайтов для некоммерческого использования и распространения «пиратского» контента.

Важным показателем является отрыв российского разработчика «1C-Битрикс» от ближайшего преследователя - 28,7% и 3% соответственно.

Этот фактор подчеркивает особенность всей модели цифровой экономики Рунета – в ней традиционно лидируют российские компании и разработчики. Яркий пример – сегмент поисковых систем, на котором «Яндекс» успешно удерживает доминирующую долю в 51%.

Директор по работе с ключевыми клиентами компании «1С-Битрикс» Артем Рябинков отметил: «Многие интернет-магазины из исследования Data Insight запущены 10–15 лет назад. Тогда профессиональных платформ для интернет-магазинов еще не существовало. Поэтому CMS были самописными. Это историческое наследие. 2–3 года назад компании стали понимать, что поддержка собственных платформ — это путь в никуда. Неудобно, тормозит бизнес. Был хайп по поводу крупных западных решений. Кто хотел — попробовал. И сделал выводы. Магазины увидели альтернативы. В российских продуктах. Сейчас ситуация меняется. И меняется во многом благодаря «1С-Битрикс». Платформа имеет все необходимые возможности для создания e-commerce-проектов. Большой объем внедрений и оптимальную стоимость. На текущий момент мы испытываем большой спрос на нашу CMS от крупнейших ритейлеров. И планируем, что в ближайшие несколько лет доля российских e-commerce-проектов на «1С-Битрикс» достигнет 50%».