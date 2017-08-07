В России создают соцсеть для бизнеса с собственной криптовалютой

В России появится бизнес-соцсеть с функционалом торговой платформы и собственной криптовалютой. Платформа позволяет без каких-либо вложений любому человеку начать свой бизнес, предлагать товары и услуги или набирать работников. Это не требует никаких вложений и не зависит от местоположения. Инвестиции в проект планируется привлекать в ходе ICO.

Создатели проекта говорят, что бизнес-соцсеть Baner позволит бесплатно рекламировать товары и услуги как физических, так и юридических лиц, снизить стоимость продвижения товаров и услуг на рынке, исключить лишних посредников и упростить взаимодействие между продавцами и покупателями, минимизировать затраты на подбор персонала и сроки поиска сотрудников.

21 августа 2017 г. стартует pre-ICO проекта. Начальная стоимость одного токена — $10, максимальное их количество — 20 млн. До 14 сентября планируется продать до 30% токенов. После завершения ICO инвесторы, которые приобрели токены, смогут получить выгоду в размере 20% от прибыли компании, продавать токены на криптовалютных биржах и получать прибыль от роста их стоимости.

Токены, как и обычные деньги, будут использоваться внутри сайта для оплаты таргетированной рекламы и других платных услуг, для расчетов, а также для удалённой сделки по защищенным каналам.

Полученные на ICO средства пойдут на глубокие исследования рынка и выявление новых тенденций с целью достижения максимально возможной капитализации, а также на развитие проекта высококвалифицированными разработчиками и его продвижение по всему миру через разные рекламные модели.

Одним из технологических новшеств соцсети, по словам ее создателей, станет полная децентрализация хранения данных пользователей и контента. На практике это означает быструю обработку запросов пользователей, отсутствие риска потери данных, перехвата транзакций или хакерских взломов.

«Малому бизнесу постоянно требуется размещать рекламу и искать новых сотрудников. Я сам тратил много денег, времени и сил на размещение подобных объявлений на разных площадках и подумал, почему бы не создать удобный и бесплатный сервис, где можно за 10-15 минут сделать себе личный кабинет, в котором чтобы управлять всей своей деловой информацией: рекламировать товары и услуги, размещать резюме, вакансии, выкладывать портфолио своих работ, вести ленту новостей. Любой человек хочет что-то продать или купить, оказать или получить услуги, найти работу или нанять сотрудников. Хорошая конверсия будет способствовать росту трафика, а это гарантия успеха проекта и роста стоимости токенов. Подключение новых сервисов и функций, гибкая ценовая политика и заложенные возможности для глубокой модернизации сайта помогут проекту Baner всегда быть в тренде», — сказал основатель проекта Дмитрий Ходжаян.