Эксперт Positive Technologies рассказал о способах компрометации Apple Pay

Эксперт Positive Technologies Тимур Юнусов на прошедшей 22―27 июля в США конференции по информационной безопасности BlackHat представил результаты исследования защищенности платежной системы Apple Pay. Исследователю удалось обнаружить несколько проблем безопасности, которые могут позволить злоумышленникам скомпрометировать привязанные к кошельку Apple Pay банковские карты, а также осуществлять неавторизованные платежи на внешних ресурсах.

Масштабные проблемы защищенности Apple Pay были обнаружены на смартфонах, прошедших процедуру джейлбрейка (JailBreak — это процесс, при котором появляется возможность свободного доступа к файловой системе, простыми словами это взлом прошивки iPhone, iPad, iPod Touch). На таких аппаратах при добавлении карты в кошелек возможна полная компрометация платежных данных. Кроме того, в ходе исследования был обнаружен ряд недостатков, актуальных для обычных смартфонов, без установленного джейлбрейка. В частности, злоумышленник, обладающий способностью перехвата SSL-трафика, может подделывать и повторять транзакции. Это открывает возможность для совершения неавторизованных платежей в различных приложениях и на веб-сайтах.

Использующие Apple Pay владельцы iPhone после джейлбрейка рискуют полностью скомпрометировать свои банковские карты и потерять средства. При этом от кражи денег при работе с Apple Pay не защищены и пользователи смартфонов, не подвергшихся процедуре джейлбрейка.

«Серьезная ответственность в деле обеспечения безопасности лежит на мерчантах, то есть ресурсах, принимающих оплату через Apple Pay, — сказал Тимур Юнусов, руководитель отдела безопасности банковских систем, Positive Technologies. — Однако и сами пользователи должны соблюдать базовые меры безопасности, например, не устанавливать Apple Pay и не привязывать к системе банковские карты на iPhone после джейлбрейка, а также не использовать незащищенные соединения в публичных местах для совершения финансовых транзакций».

Эксперты Positive Technologies советуют магазинам, поддерживающим технологию Apple Pay, обратить внимание на реализацию передачи данных с платежными шлюзами и клиентами. Пользователям системы, в свою очередь, рекомендуется подключить технологию 3D-Secure и активировать SMS-информирование о финансовых операциях — это позволит оперативно выявить потенциальную компрометацию банковских карт.