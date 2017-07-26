Samsung начинает российские продажи смартфона Galaxy S8+ с 128 ГБ памяти. Цена

Samsung Electronics объявила о старте продаж смартфона Samsung Galaxy S8+ c 128 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти. Новая модель Samsung Galaxy S8+ уже начала продаваться в Китае и Южной Корее и пользуется успехом у пользователей. Так, в КНР до 20% всех проданных Galaxy S8 – этот именно модели S8+ c расширенным объемом памяти. В Корее 35% тех, кто предпочитает версию Galaxy S8+, останавливают свой выбор именно на устройстве со 128 ГБ памяти.

Благодаря безрамочному изогнутому с двух сторон экрану Samsung Galaxy S8+ способен воспроизводить широкоформатные видео с эффектом полного погружения в происходящее, а технология Super AMOLED передаст живые и насыщенные цвета.

Сканер радужной оболочки глаза в Samsung Galaxy S8+ позволяет дополнительно защитить личные данные, хранящиеся на смартфоне. При этом разблокировать смартфон так же удобно и просто, как раньше.

Основная 12 МП камера Samsung Galaxy S8+ позволяет создавать снимки при любой освещенности благодаря технологии Dual Pixel и диафрагме F1.7. Фронтальная камера 8 МП с интеллектуальным автофокусом позволит делать селфи.

Благодаря стандарту защиты IP68 Samsung Galaxy S8+ не боится ни дождя, ни брызг воды из бассейна, ни пыли.

Новейший 10-нм процессор смартфона не только обеспечивает великолепную работу игр и приложений, но и сокращает потребление энергии, позволяя дольше пользоваться Samsung Galaxy S8+ без подзарядки.

Рекомендованная цена на обновленную модель составляет 64 990 руб.