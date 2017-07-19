Amber CRM интегрирована с телефонией UIS

«Хок Хаус Интегрэйшн» объявила об интеграции Amber CRM собственной разработки с телефонией UIS, одним из крупнейших в России провайдеров виртуальных услуг связи.

Интеграция настраивается со стороны CRM-системы и позволяет ее пользователям оптимизировать работу с исходящими звонками, вести полный учет всех обращений, осуществлять звонки по клику на номер контакта в интерфейсе CRM, принимать входящие звонки и мгновенно вводить сотрудников в курс дела, хранить информацию о звонящем клиенте, которая всплывает на экране CRM в режиме реального времени во время входящего вызова, хранить историю общения с клиентами, получать статистику по всем звонкам, детальную информацию по отдельным обращениям и запись разговоров непосредственно в CRM, автоматизировать работу с обращениями и повысить качество обслуживания клиентов, автоматически переадресовывать звонки на персональных менеджеров клиента, указанных в настройках в CRM, отвечать на звонки клиента автоматическим сообщением со всеми необходимыми данными, если звонящему нужна лишь информация (например, о статусе заказа или сроках его доставки), контролировать все коммуникации с клиентами и сократить затраты компании в области телекоммуникаций.

Интеграция Amber CRM и UIS будет полезна компаниям, в которых телефонное общение является одним из каналов продаж и кому необходим надежный инструмент контроля общения менеджеров с клиентами и улучшения качества их обслуживания.

«Цели, которые мы ставили перед собой в рамках реализации данного проекта, - сказал генеральный директор «Хок Хаус Интегрэйшн» Александр Ивлев, – предложить заказчикам максимально проработанные и интегрированные решения в области управления взаимоотношений с клиентами и помочь пользователям оптимизировать затраты и открыть новые возможности в уже имеющихся ресурсах для повышения эффективности своего бизнеса».

Телефония UIS работает со многими решениями для ведения и учета клиентов. Минимум настроек – и компания может использовать любой набор готовых инструментов, сократив при этом свои затраты на связь. Автоматизация и персонализация обслуживания позволяют компаниям эффективнее расходовать свои ресурсы и способствуют повышению лояльности клиентов.

Amber – это высокотехнологичная платформа для реализации широкого спектра бизнес-задач, прямо или косвенно влияющих на развитие компании, рост ее продаж, повышение уровня ее конкурентоспособности, минимизации ресурсов и инвестиций в не приносящие прибыль направления.