Abbyy представила новую версию FlexiCapture на основе машинного обучения

Abbyy анонсировала выпуск новой версии Abbyy FlexiCapture. Как рассказали CNews в компании, универсальная платформа для интеллектуальной обработки информации может автоматически классифицировать и извлекать любые виды данных, проверять правильность и отправлять их в корпоративные системы.

В решении нового поколения используются технологии машинного обучения и сверточных нейронных сетей, которые позволяют крупным организациям гибко и удобно управлять всей информацией в едином потоке.

«Во время цифровой трансформации бизнеса компаниям необходимо быстро запускать новые сервисы и выходить на новые рынки. Огромное количество ценной и важной информации поступает в организации в виде разрозненных документов из множества источников. Abbyy FlexiCapture даёт возможность автоматически обрабатывать и применять эти данные для развития бизнеса, а в результате – мгновенно реагировать на рыночные изменения и повышать качество обслуживания клиентов», – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор Abbyy Россия.

Новая версия Abbyy FlexiCapture способна стать ключевым элементом корпоративной инфраструктуры в крупных организациях, которые управляют множеством бизнес-процессов и обрабатывают большой поток информации. Платформа одинаково эффективно классифицирует и извлекает данные из входящих электронных писем и вложений, бумажных документов, электронных документов в офисных форматах, фотографий с камер и мобильных устройств.

Решение масштабируется и подходит для обработки любого объёма документации. Теперь несколько групп пользователей могут работать с платформой независимо друг от друга, не имея доступа к данным и настройкам других подразделений. Систему могут одновременно использовать разные отделы, департаменты или филиалы в рамках одной организации. Это позволяет применять новую Abbyy FlexiCapture как единую корпоративную платформу для множества бизнес-процессов, таких как управление взаимоотношениями с клиентами, производственная, закупочная и юридическая деятельность компании.

Технологии машинного обучения дают возможность гибко настраивать и изменять шаблоны для обработки новых видов документов. Таким образом, Abbyy FlexiCapture позволяет добавлять новые данные в информационные системы без значительных финансовых и временных затрат на доработку. Это особенно важно для компаний при выходе на новые рынки, изменении бизнес-процессов или запуске новых продуктов.

Abbyy FlexiCapture – это единое решение для всех типов документов: документы обрабатываются в одном потоке независимо от их формата и источников, по которым они поступают.На результатах работы верификаторов система сама учится извлекать данные из ряда документов, что позволяет быстро настраивать шаблоны для новых типов документов. Это особенно важно при реализации масштабных проектов с необходимостью обрабатывать большое количество данных.

Решение автоматически сортирует документы по типам и пользовательским категориям исходя из внешнего вида документа, с помощью сверточных нейронных сетей, статистического и семантического анализа текста. Платформа может обрабатывать комплекты документов со сложной иерархической структурой, сравнивать информацию внутри комплектов и проводить междокументные проверки.

Несколько групп пользователей могут одновременно работать в системе, не имея доступа к данным и настройкам друг друга. Поддерживается мониторинг SLA: возможность контролировать производительность системы, задавая время обработки и уровень важности для различных пакетов документов.