Softline защитила каналы и средства обработки информации в КБ «Айсберг»

Softline объявила о завершении проекта по внедрению автоматизированной системы обработки конфиденциальной информации для Центрального конструкторского бюро «Айсберг». В результате заказчик получил гибкое решение для защиты информации ограниченного доступа.

Организация обрабатывает сведения конфиденциального характера, в связи с чем требовалось обеспечить их надежную защиту и полное соответствие требованиям законодательства РФ. Партнером была выбрана компания Softline, которая обладает всеми необходимыми компетенциями и большим опытом реализации проектов в области информационной безопасности.

Специалисты Softline предложили конструкторскому бюро универсальное решение для защиты конфиденциальной информации. В дальнейшем по мере необходимости заказчик сможет перенести опыт использования системы защиты в выделенные сети для обработки сведений, составляющих гостайну.

На начальном этапе специалисты Softline спланировали архитектуру решения, которое можно использовать на выделенных сегментах сети для обработки сведений ограниченного доступа. На базе 40 рабочих мест была спроектирована автоматизированная система обработки конфиденциальной информации в защищенном частном облаке и разработана программа аттестационных испытаний.

Затем была произведена комплексная поставка средств защиты информации и проведены пуско-наладочные работы. Специалисты Softline установили и настроили серверное оборудование и сертифицированное программное обеспечение от ведущих вендоров. На заключительном этапе проекта были подготовлены и проведены аттестационные испытания системы защиты информации, по итогам которых заказчик получил технический паспорт объекта информатизации и полный комплект документации.

В результате для заказчика была создана система обработки конфиденциальной информации, аттестованная в соответствии с требованиями ФСТЭК России.

«Наше конструкторское бюро получило надежно гибкую ИТ-сеть, предусматривающую возможность работы в защищенном режиме в том числе и со специализированным программным обеспечением для проектировщиков», – сказал Александр Пиляев, начальник отдела информационных технологий конструкторского бюро «Айсберг».

«Специалисты Softline разработали и реализовали проект по созданию защищенного частного облака для обработки информации ограниченного доступа, не составляющей сведения, относящиеся к гостайне. Архитектура решения предусматривает надежную защиту данных на всех уровнях ИТ-инфраструктуры: от рабочих мест пользователей до серверов и каналов связи. Это позволяет специалистам конструкторского бюро организовать работу практически с любой конфиденциальной информацией», - отметил Алексей Богомолов, руководитель направления информационной безопасности в СЗФО компании Softline.

ЦКБ «Айсберг» проектирует ледоколы, разрабатывает конструкторскую и технологическую документацию по всем видам выполняемых проектных работ, а также осуществляет техническое сопровождение постройки и проведения испытаний объектов.