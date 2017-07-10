«Промсвязьбанк» улучшил мобильный и интернет-банк для малого и среднего бизнеса

«Промсвязьбанк» объявил о том, что его клиентам малого и среднего бизнеса стал доступен единый логин и пароль для входа в интернет-банк и мобильный банк «Мой Бизнес». Благодаря нововведению предприниматели могут самостоятельно выбирать удобный способ авторизации и подписания платежей: с помощью USB-ключа или облачной электронной подписи (вход по логину и паролю и подтверждение через смс-код).

В целях обеспечения безопасности денежных операций клиентов при авторизации по логину и паролю можно будет совершать только рублевые платежи лимитом до 600 тыс. руб. в сутки. Для валютных платежей и переводов свыше 600 тыс. руб. необходимо использовать USB-ключ.

«Решение в пользу облачной электронной подписи отвечает требованиям современного бизнесмена, которому больше не нужно носить с собой USB-ключ для осуществления платежей. Нашим клиентам хватает забот в бизнесе, поэтому все рутинные сложности мы берем на себя», - сказал Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса «Промсвязьбанка».

С 2016 г. «Промсвязьбанк» занимается внедрением новых технологий. Акцент сделан на оптимизацию процессов end-to-end, мобильное приложение и повышение безопасности клиентов.