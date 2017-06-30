В Windows 10 будут расширены возможности современного ИТ-менеджмента

Microsoft, вслед за анонсами новых функций безопасности в Windows 10 Fall Creators Update, объявила об усовершенствованных инструментах ИТ-управления для корпоративных клиентов, которые появятся в осеннем обновлении.

Microsoft модернизирует способы настройки устройств Windows ИТ-специалистами, упрощающие этот процесс, позволяющие эффективно использовать облачные сервисы и становиться сотрудникам компаний продуктивнее с Windows 10, Office 365 ProPlus, а также Microsoft Enterprise Mobility Suite + Security (EMS).

Windows AutoPilot: Новый пакет технологий и современных возможностей по развертыванию, созданный для упрощения процесса настройки и управления новыми Windows 10 ПК. Узнайте о нем подробнее в блоге Windows IT Pro.

Windows AutoPilot Deployment Program: Новая функция, позволяющая производителям оборудования, дистрибуторам и реселлерам привязывать устройство к организации. Пилотный проект внедрения Windows AutoPilot Deployment с устройствами Surface будет проведен этим летом среди выбранных клиентов и партнеров. Microsoft также работает с производителями оборудования, дистрибуторами и реселлерами для предоставления поддержки по программе Windows AutoPilot Deployment Program, а в ближайшие месяцы предоставит информацию о её широкой доступности.

Windows AutoPilot Reset: Новый механизм сброса полностью настроенного девайса при сохранении контроля над устройством с помощью MDM (Mobile Device Managment) и сохранении подключения к Azure Active Directory, который позволяет автоматически вернуть устройство в состояние с заданными настройками.

Новые функции MDM: Эти функции в Windows 10 Fall Creators Update обеспечат возможность демонстрации статуса процесса выполнения при инициализации устройства, благодаря чему можно будет сообщить сотруднику, какие именно конфигурации настраиваются в данный момент, и когда устройство будет готово к использованию.

Device Health: Device Health, последнее дополнение к пакету Windows Analytics, позволит обнаружить проблемы, которые могут затруднять работу с устройством на Windows 10, а также предоставит необходимые инструкции для их проактивного разрешения.