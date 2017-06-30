«Ростелеком» развивает строительство оптических сетей MetroEthernet и GPON во Владивостоке

«Ростелеком» объявил о продолжении проекта по строительству оптических сетей MetroEthernet и GPON во Владивостоке. Уже сегодня жители приморской столицы могут пользоваться услугой «Домашний интернет» на скорости до 150 Мбит/с.

С начала 2017 г. около 3000 клиентов, которые ранее были подключены по медной технологии, переключились на оптическую. «Оптика» дает возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, услугой «Интерактивное ТВ» и цифровой телефонией.

«Компания активно ведет строительство оптических сетей во Владивостоке. Особое внимание уделяется строящемуся жилому фонду, чтобы при заезде в новую квартиру у жителей была возможность подключить полный пакет услуг. А клиентам, подключенным по медным технологиям, мы предлагаем воспользоваться бесплатным переключением на «оптику», – отметил директор Приморского филиала «Ростелекома» Руслан Тулаганов.

Сейчас клиенты могут воспользоваться предложением «Легкая цена» и подключить пакет услуг «Домашний интернет» со скоростью до 150 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» (пакет «Стартовый») на выгодных условиях со скидкой до 49%.

Переключение клиентов «Ростелекома» с медной технологии на «оптику» осуществляется абсолютно бесплатно.

Также жителям Владивостока, подключенным по оптической технологии, доступен тарифный план «Игровой» со скоростью интернета 150 Мбит/сек.