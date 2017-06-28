Samsung представила новый бренд фотосенсоров Isocell

Samsung Electronics представила новые фотосенсоры и новый бренд Isocell на конференции 2017 Mobile World Congress (MWC) Shanghai.

Бренд фотосенсоров Samsung Isocell назван в честь одноименной технологии, подходящей для современных мобильных устройств, которым необходимы камеры высокого разрешения и максимально компактных габаритов. Представленная в 2013 г. технология Isocell отделяет каждый пиксель физическим барьером, который уменьшает цветовые помехи. Это позволяет достичь улучшенной цветопередачи и обеспечивает превосходное качество изображения даже при очень маленьком размере пикселей.

Samsung Isocell включает четыре суб-бренда - Bright, Fast, Slim и Dual. Isocell Bright - высокая яркость и четкость изображения, великолепная цветопередача, а также снижение помех в условиях низкой освещённости. Isocell Fast - быстрая автофокусировка на неподвижных и движущихся объектах, в том числе при съёмке при недостаточно освещении. Isocell Slim - наименьшие из представленных на рынке размеров пикселей (около 0,9-1,0 мкм), которые позволяют получать изображения высокого качества на самых тонких и компактных устройствах. Isocell Dual – возможность совмещения на устройствах для использования всех возможностей и соответствия всем требованиям к популярным сдвоенным камерам.

«Бренд Samsung Isocell – это воплощение наших самых перспективных технологий. Мы ожидаем, что для пользователей он станет знаком отличия превосходной камеры и высокого качества устройства в целом, - сказал Бен К. Гур, вице-президент подразделения маркетинга LSI-систем Samsung Electronics. – Благодаря постоянному развитию фотосенсоров, Samsung продолжает внедрять инновационные технологии в камеры для смартфонов и других портативных устройств».

Помимо бренда Isocell, на MWC в Шанхае Samsung продемонстрирует продвинутые решения, в том числе чипы серии Exynos 9 с 10-нм технологией FinFET, предназначенные для широкого ряда платформ, в том числе для мобильных, носимых, а также VR-устройств.