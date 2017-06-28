Приборы по сбору данных учета тепла и воды установлены в 6 тыс. домов Москвы

«Ростелеком» совместно с Департаментом информационных технологий г. Москвы установил приборы по сбору данных на общедомовые узлы учета тепла и воды в более 6 тыс. домах столицы. Все устройства подключены по высокоскоростному проводному каналу «Ростелекома» к сети интернет.

Помимо съема показаний, эти устройства могут быть использованы в качестве базового элемента для создания проекта «умного дома». С помощью этих приборов можно собирать информацию с квартирных датчиков задымления, загазованности, подтопления и следить за состоянием ключевых систем в доме. По плану такие приборы будут установлены в более чем 30 тыс. домах Москвы.

Александр Варев, заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома», отметил: «Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг в России, как для органов государственной власти, так и для корпоративных пользователей всех уровней, а также признанный технологический лидер в сфере развития интернета вещей».

В рамках текущего договора с Департаментом «Ростелеком» обеспечивает полную техническую поддержку основного и резервного каналов связи для дистанционной передачи данных в автоматизированные информационные системы г. Москвы.

Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы, сказал: «Нам удалось построить крупнейшую в России базовую инфраструктуру для online-мониторинга инженерного оборудования и приборов учета ресурсов, установленных в жилых домах и социальных объектах, позволяющую собственникам зданий и Правительству Москвы в реальном времени отслеживать объемы и качество поставляемых коммунальных ресурсов и состояние домовых инженерных систем».

Проводная связь от «Ростелекома» дает возможность передавать показания приборов учета на сервер неограниченное количество раз в сутки. Резервный беспроводной канал (GSM) автоматически активируется в случае перебоев с электроэнергией в доме. Таким образом появляется возможность в реальном времени контролировать потребление электроэнергии и тепла в домах.

Защищенные каналы связи «Ростелекома», подведенные к устройствам сбора и передачи данных, обеспечивают безопасную передачу данных с домовых приборов учета.