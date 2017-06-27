Honeywell представила новый контроллер ControlEdge для системы управления Experion

Подразделение «Промышленная автоматизация» компании Honeywell объявило о выпуске новой версии программируемого логического контроллера (ПЛК) ControlEdge. В сочетании с распределенной системой управления Honeywell Experion (РСУ) этот ПЛК позволяет значительно сократить проектные расходы и трудозатраты на интеграцию систем и оборудования, а также повысить безопасность и доступность за счет улучшенной защиты от кибератак на промышленных объектах.

ПЛК используется в различных системах автоматизации производства, например, на уровне управления оборудованием и устройствами. ПЛК относится к следующему поколению семейства контроллеров ControlEdge и гарантирует высокоэффективный и безопасный обмен данными на всех уровнях коммерческих и технологических операций. В РСУ Experion и ПЛК ControlEdge используется общая платформа человеко-машинного интерфейса (ЧМИ), что обеспечивает более быстрый ввод в эксплуатацию КИП и расширяет возможности диагностики устройств.

«Помимо значительного снижения затрат на интеграцию при использовании совместно с системой Experion, контроллер ControlEdge помогает сократить время простоев благодаря унифицированной поддержке, снизить риски безопасности при помощи встроенных средств киберзащиты и уменьшить общую стоимость владения за счет увеличения жизненного цикла системы, — сказал Эндрю Д'Амелио (Andrew D'Amelio), вице-президент и генеральный директор подразделения «Промышленная автоматизация» по промышленным контрольно-измерительных системам. — Выпуск новой версии ПЛК служит подтверждением наших намерений активно развивать эту платформу: мы стремимся охватить как можно больше областей применения и предоставить пользователям еще больше полезных функций».

Honeywell предлагает ПЛК конечным пользователям, производителям оригинального оборудования (OEM), а также подрядчикам по проектированию, снабжению и строительству (ПСС), работающим в первую очередь в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, энергетической, химической отраслях, а также в сфере управления водными ресурсами и объектами инфраструктуры.

«Заказчики смогут воспользоваться преимуществами полной интеграции РСУ с ПЛК, удаленными терминалами, средствами управления КИП, а также с новыми ЧМИ на основе ПК», — отметил Эндрю Броди (Andrew Brodie), руководитель отдела глобального маркетинга «Промышленной автоматизации» по системам управления.

Программируемый логический контроллер ControlEdge создан на основе открытой платформы, совместимой с технологиями промышленного интернета вещей (IIoT). Используя в качестве протокола связи архитектуру OPC Unified Architecture (UA), платформа помогает пользователям более эффективно обрабатывать данные активов. Портфолио технологий Honeywell в сфере IIoT — это часть инициативы Honeywell Connected Plant, которая объединяет в себе уникальный отраслевой опыт, программное обеспечение и облачные технологии, чтобы помочь заказчикам повысить надежность, прибыльность и безопасность операций.