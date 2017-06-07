Qrator Labs и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения ИБ

Компании «Ростелеком» и Qrator Labs, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», заключили соглашение о сотрудничестве в области исследований и разработок, касающихся связности интернета и других аспектов безопасного функционирования глобальной сети. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме».

Qrator Labs разработала сервис Qrator.Radar, позволяющий обрабатывать маршрутную информацию и обнаруживать различные сетевые аномалии интернета в режиме реального времени. В процессе мониторинга собираются сетевые данные от сотен автономных систем (операторов связи), позволяющие построить подробную модель маршрутизации трафика в интернете.

Центр кибербезопасности «Ростелекома» уже начал пилотное тестирование Qrator.Radar в качестве инструмента мониторинга и выявления маршрутных аномалий в отношении своей IP-сети в глобальном масштабе.

В рамках подписанного соглашения Qrator.Radar будет в реальном времени предоставлять сети «Ростелеком» данные о сетевых аномалиях, которые включают в себя данные о таких инцидентах, как Route Leaks (утечки маршрутов), MOAS-конфликты (multiple origin AS — когда разные сети анонсируют в интернете одинаковые префиксы адресов) и Bogons (анонсы IP-адресов, которые не должны встречаться в таблицах маршрутизации в интернете). В дальнейшем планируется предоставление информации о деградации сетевых стыков между операторами связи и обнаружение устаревших анонсируемых маршрутов (когда из-за ошибки в программном обеспечении они остаются в таблице маршрутизации).

В рамках сотрудничества по развитию метрологии интернета компании будут проводить совместные исследования по влиянию аномалий на доступность сетевых ресурсов, а также совместно участвовать в разработке стандартов, направленных на оптимизацию технических способов взаимодействия операторов связи.

«С помощью Qrator.Radar владельцы автономных систем могут выявлять аномалии, которые влияют на качество работы сетевых сервисов не только в своей сети, но и в глобальном масштабе, — подчеркнул Александр Лямин, основатель и глава Qrator Labs. — Теперь, используя Qrator.Radar, информацию о проблемах в сети можно получать практически в момент их возникновения и немедленно предпринимать действия по их устранению. Это позволяет предотвращать последствия, которые могут быть весьма серьезными — от затрудненного доступа до полной недоступности сети. Описанные аномалии могут негативно влиять на работу довольно крупных сегментов интернета и достаточно нетривиальны в диагностике без специализированного инструмента».

«Для нас этот сервис полезен тем, что позволяет оперативно получать информацию о событиях, связанных с аномальным изменением маршрутной информации в сети интернет с целью последующего реагирования на инциденты, что должно гарантировать клиентам лучшее качество работы сети», — отметил Алексей Сапунов, старший вице-президент по технической инфраструктуре компании «Ростелеком».

«Заключение соглашения о развитии сетевой информационной безопасности сети интернет между “Ростелеком” и Qrator Labs — несомненный успех для участника “Сколково”. Телекоммуникационная компания “Ростелеком” придерживается высоких стандартов для обеспечения доступности своих сетевых ресурсов и ресурсов клиентов в сети интернет. Намерение развивать это направление совместно с компанией Qrator Labs подтверждает эффективность разработок и решения участника “Сколково”, — считает Антон Иванов, руководитель направления «Технологии информационной безопасности» ИТ-кластера фонда «Сколково». — Взаимодействие компаний сделает интернет и, в частности, сеть “Ростелекома” как его сегмент, более безопасным, а значит и обеспечит предоставление еще более качественных услуг для клиентов».