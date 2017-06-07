Новое решение Сolumbus поможет выполнить требования 54-ФЗ

Компания Columbus объявила о выходе продукта, призванного помочь интернет-магазинам настроить процесс формирования и передачи чеков в онлайн-режиме в соответствии с изменениями, внесенными в 54-й федеральный закон. Новое решение подойдет организациям, осуществляющим торговлю через интернет и работающим с платформой Microsoft Dynamics AX, сообщили CNews в Columbus.

Продукт автоматизирует процессы формирования и передачи данных фискальных чеков по оплатам заказов интернет-магазинов, а также возвратов денежных средств покупателям в соответствии с введенными изменениями в 54-й федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

В зависимости от объемов, частоты и специфики транзакций, особенностей используемой ИТ-инфраструктуры решение может быть развернуто наиболее подходящим из двух способов. Продукт позволяет провести интеграцию с фискальными регистраторами или с внешними сервисами, предоставляемыми по модели KaaS (Cash register as a Service), такими как «Атол Онлайн».

Согласно изменениям 54-го федерального закона, с 1 июля 2017 г. контрольно-кассовая техника должна быть подключена к ИФНС (Инспекции федеральной налоговой службы) через ОФД (оператора фискальных данных), вводится понятие «электронных чеков», которые компании обязаны выдавать (направлять) своим клиентам. Для организаций, осуществляющих торговлю через интернет, это означает повышение требований к скорости создания чеков при осуществлении платежей и возвратов, а также необходимость выстраивания хорошо отлаженного процесса подготовки отчетности и открытия-закрытия смен.

Решение Columbus позволит автоматизировать процесс формирования фискальных чеков: сократит время операций, обеспечит бесперебойную работу, возможность масштабирования и соответствие требованиям 54-го федерального закона.

«Уже сейчас небольшие интернет-магазины и крупные компании, торгующие через интернет, сталкиваются с неудобствами администрирования процесса передачи фискальных данных и чрезмерными нагрузками на фискальные накопители в пиковые периоды. Новое решение Columbus не только учитывает поправки, внесенные в 54-й федеральный закон, но и нацелено помочь организациям, использующим платформу Microsoft Dynamics AX, перестроиться под новые стандарты с минимальными затратами средств и усилий со стороны ИТ-служб и сотрудников магазинов», — подчеркнул Николай Дорогов, директор практики Retail компании Columbus.

Новое решение Columbus подойдет организациям, осуществляющим торговлю через интернет и работающим с платформой Microsoft Dynamics AX.