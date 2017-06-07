Корпоративные Wi-Fi-сети уязвимы для атак хакеров в 100% случаев

Во всех без исключения проектах по анализу защищенности исследователи Positive Technologies обнаружили проблемы безопасности, открывающие возможность проведения атак через беспроводные сети компаний. Решить эти проблемы можно только с помощью комплексного подхода к обеспечению безопасности корпоративной инфраструктуры, сообщили CNews в Positive Technologies.

Одна из самых распространенных проблем безопасности корпоративных Wi-Fi-сетей — использование словарных паролей, которые легко подобрать. С ними исследователи Positive Technologies сталкивались практически во всех проектах по анализу защищенности ИТ-инфраструктуры.

Кроме того, часто встречаются и ошибки конфигурирования сетей Wi-Fi, расширяющие возможности нарушителя для проведения атак. К таким недостаткам безопасности относится отсутствие ограничения мощности сигнала беспроводных маршрутизаторов, в результате которого подключение к сети компании можно осуществлять вне пределов контролируемой зоны — из соседнего здания или с парковки. Это, например, позволяет хакерам проводить атаки на устройства сотрудников компании за пределами контролируемой зоны и перехватывать аутентификационные данные для доступа к корпоративным ресурсам, рассказали в Positive Technologies.

Помимо этого, как показывает опыт работ по анализу защищенности, во многих случаях после подключения к гостевой сети может быть получен доступ к другим сетевым сегментам, в том числе к ресурсам ЛВС, указали в компании

Часто бывает, что в компании ограничен доступ к интернету для сотрудников, заблокированы отдельные веб-ресурсы. Чтобы обойти эти ограничения, зачастую работники подключаются к нужным им сайтам со смартфонов. А для большего удобства они могут разворачивать на смартфоне беспроводную точку доступа, к которой подключают рабочую станцию и пользуются интернет-ресурсами через такое несанкционированное соединение, которое никак не защищено. По данным Positive Technologies, в среднем три несанкционированные точки доступа выявлялись в ходе работ по анализу защищенности беспроводных сетей на каждом объекте в 2016 г. В одной из компаний обнаружено сразу 7 таких точек.

«Отказываться от использования Wi-Fi-сетей не нужно, гораздо более эффективный метод — внедрение комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности, — убежден исследователь Positive Technologies Дмитрий Каталков. — Нужно уделять внимание повышению осведомленности сотрудников в вопросах ИБ, а также перекрывать потенциальные векторы атак на Wi-Fi — например, внедрять безопасные методы аутентификации с проверкой сертификатов, ограничивать доступ клиентов гостевой сети к ЛВС, проводить регулярный анализ защищенности беспроводных сетей, выявлять и отключать несанкционированные точки доступа».