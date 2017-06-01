OKI представила следующее поколение графических принтеров с белым тонером

Компания OKI Europe Ltd в рамках выставки FESPA представила следующее поколение графических принтеров с белым тонером, разработанных с учетом изменчивых требований полиграфического рынка. Модель Pro8432WT с поддержкой печати формата А3 и с белым тонером представляет собой компактное устройство, которое не уступает полногабаритным принтерам ни в функциональности, ни в технических характеристиках, сообщили CNews в OKI.

Скорость печати модели Pro8432WT составляет до 35 стр./мин, разрешение — 1200x600dpi, габариты — 360 x 449 x 552mm, вес — 37кг. Принтер работает на базе процессора с тактовой частотой 800 МГц, оснащен 256 МБ (стандартный объем) или 768 МБ (максимальный) памяти (поддерживаются карты памяти до 16ГБ). Максимальная плотность бумаги — 220 г/м2 (при автоподаче) или 256 г/м2 (при ручной подаче). Ресурс тонера (цветной/белый) рассчитан на 8 800/4 500 страниц соответственно.

В стандартную комплектацию включены два дополнительных картриджа, суммарным ресурсом в 13 тыс. печатных листов, что позволяет снизить стоимость печати и быстро выйти на прибыльность. Модель подходит для любого полиграфического бизнеса, который стремится к быстрому возврату инвестиций, не соглашаясь при этом на компромиссы в качестве, считают в компании.

«Принтер Pro8432WT предназначен для типографий и дизайн-студий в качестве доступной и компактной альтернативы шелкографии и других технологий декорирования. Также благодаря быстрой и легкой настройке предприятия, специализирующиеся на малотиражном производстве, смогут сразу использовать принтер в работе, открыв новые источники дохода», — отметил Ли Вебстер, главный менеджер по маркетингу продуктов OKI Europe.

Используя белый тонер, Pro8432WT может обеспечивать полноцветный термоперенос изображения на носители любого цвета. Самостоятельная настройка исключает трудоемкие, многоступенчатые процессы, которые ранее требовались при отделке цветных тканей традиционными методами. Pro8432WT совместим со всеми основными носителями для термопереноса, благодаря чему предоставляет доступ к новым высокодоходным направлениям в бизнесе, отметили в компании.



Pro8432WT

В сочетании с широкими возможностями новых низкотемпературных носителей для термотрансфера он позволяет декорировать практически любые изделия из хлопка, искусственных синтетических тканей, металла, стекла, акрила и даже дерева. Благодаря новым термотрансферным носителям для светлых тканей с одноступенчатым переносом и повышенной плотностью белого тонера принтер позволяет декорировать светлые ткани за один шаг для получения быстрого результата. Инновационная трансферная система простая и быстрая, а стоимость ее настройки во много раз ниже, чем у других цифровых систем, таких как прямая печать по ткани. Также она позволяет обходить ограничения сублимационного декорирования, работающего только по синтетическим тканям, пояснили в OKI.

Конструкция Pro8432WT оптимизирована для работы с термотрансферными носителями благодаря использованию специализированной печки и технологии производства тонера, которые позволяют получать высокую плотность белого и яркие сочные цвета, устойчивые к стиркам.

«Pro8432WT отвечает многим вызовам индустрии — внедрение инноваций в работу, рентабельность инвестиций и универсальность малогабаритных устройств», — добавил Ли Вебстер.