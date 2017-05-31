Konica Minolta и Pioneer будут производить органические светодиоды для автомобилей

Konica Minolta и Pioneer Corporation (Pioneer) заключили соглашение об учреждении совместного предприятия Konica Minolta Pioneer OLED, Inc., чтобы в ближайшее время начать работу по производству органических светодиодов (OLED) для автомобильной промышленности. Доля капиталовложений каждой компании составит 50%. Общий размер инвестируемых средств – 490 млн йен (приблизительно $4,4 млн).

Автомобильное освещение, которое станет основным направлением работы нового совместного предприятия, дополнит портфель продуктов компаний: традиционные источники света для индикаторов и рекламы, которыми ранее занималась Konica Minolta, и специальные источники света компании Pioneer для сфер красоты и здравоохранения. Компании рассчитывают, что выход на рынок гибких источников света на органических светодиодах принесет прибыль в 25 миллиардов йен в средне- и долгосрочной перспективе.

Органические светодиоды всё чаще применяются в новых для технологии сферах: в рекламе, когда источники света интегрируются с бумажными носителями, дизайне упаковки, beauty-подсветке, где очень важен высокий индекс цветопередачи OLED. Использование для габаритных огней в автопроме органических светодиодов – вполне логичный шаг. Даже самые маленькие и лёгкие автокомпоненты должны не только отлично выглядеть, но и вносить свой вклад в повышение общей энергоэффективности автомобиля и безопасности на дороге.

Стратегический альянс объединит наработки компаний, связанные с производством светодиодов, в частности, технологию производства гибких панелей Konica Minolta и достижения компании Pioneer в сфере массового производства OLED-панелей и ноу-хау OEM-бизнеса по поставке электронных компонентов для автомобилей.

В 2011 году был создан первый в мире коммерческий проект на технологиях OLED-панелей Konica Minolta, вся поверхность которых была источником свечения. В 2014 году компания объявила о создании лёгкой и гибкой светодиодной панели толщиной с бумажный лист на пластиковой основе. Она стала первой в мире панелью такого типа с функцией регулировки цвета, самой тонкой световой панелью на органических светодиодах, а также OLED-панелью белого свечения с самой высокой в мире световой эффективностью. Благодаря этим достижениям Konica Minolta стала одной из ведущих компаний в отрасли.

В 1997 году компания Pioneer первой в мире начала массовое производство и поставку дисплеев на базе органических светодиодов. После вывода на рынок OLED-дисплеев для автомобилей в 2004 году, компания продала более 140 миллионов таких дисплеев. В 2012 году Pioneer начала поставки первых в мире модулей освещения OLED с возможностью настройки цвета и яркости, а в 2014 – первой в мире начала массовое производство и поставку OLED-панелей на основе технологии влажного нанесения светоизлучающего слоя, что обеспечило существенное снижение себестоимости производства. Светодиодные устройства Pioneer применяются в различных сферах, от индустрии красоты до здравоохранения.