«Росэлектроника» оснастила навигационно-посадочным оборудованием аэродромы Казахстана

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») выполнил экспортный контракт на поставку радиотехнического оборудования. Навигационно-посадочными средствами оснащено два аэродрома в республике Казахстан, сообщили CNews в «Росэлектронике».

«Системы навигации и посадки, выпускаемые нашим челябинским радиозаводом “Полёт”, положительно зарекомендовали себя как на аэродромах в России, так и за рубежом, — отметил заместитель генерального директора «Росэлектроники» Арсений Брыкин. — В ближайшие годы мы ожидаем значительный рост заказов от иностранных партнеров на наши радиотехнические системы, в том числе находящиеся на стадии завершения разработки».

Поставленные системы обеспечивают непрерывное указание местоположения самолетов и вертолетов, привод летательных аппаратов в заданную точку, независимо от времени суток и погодных условий, а также точный заход на посадку даже в условиях плохой видимости. В частности, республике Казахстан передана новейшая азимутально-дальномерная система ближней навигации РМА-2010/РМД-2010. Дальность действия навигационных радиомаяков на высоте полета 6000 м: РМА-2010 — 250 км; РМД-2010 — 320 км. По сравнению с существующими отечественными и зарубежными аналогами изделия обладают повышенной точностью и надежностью навигации.

В 2016 г. ЧРЗ «Полёт» досрочно выполнил госзаказ на поставку систем навигации и посадки, в том числе в Киргизскую республику. Челябинский радиозавод «Полёт» является единственным изготовителем основных средств радиотехнического обеспечения полётов для аэродромов государственной авиации. На сегодняшний момент радиолокационным и навигационным оборудованием производства ЧРЗ «Полёт» оборудовано более 160 аэродромов в 31 стране мира, отметили в «Росэлектронике».