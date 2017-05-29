Kingston представила накопитель KC1000 NVMe PCIe SSD

Kingston Digital, подразделение Kingston Technology Company, представила твердотельные накопители KC1000 с поддержкой шины PCIe и протокола NVMe, которые появятся в продаже уже в середине июня этого года.

Новинка выполнена в форм-факторе M.2 2280, ее производительность в два раза выше скоростей SSD с интерфейсом SATA или в сорок раз выше, чем у стандартного жёсткого диска со скоростью вращения 7200 об/мин. KC1000 предназначен для продвинутых пользователей и способен обеспечить просто невероятный прирост скорости чтения/записи с минимальной задержкой, что особенно важно для ресурсоемких приложений – обработки видео в высоком разрешении, визуализации данных, требовательных игр и любой другой среды, в которой производительности традиционных устройств хранения данных оказывается недостаточно.

«Новые профессиональные приложения и игры требуют всё больше ресурсов, в частности, памяти, и справляться с ними всё сложнее даже современным игровым системам и рабочим станциям. Поэтому требования продвинутых пользователей к оборудованию также постоянно растут, – отметил Ариэль Перез (Ariel Perez), руководитель подразделения по производству SSD компании Kingston. – KC1000 подходит профессионалам в области дизайна или работы с мультимедиа, геймерам, и всем тем, кто работает с большими объёмами данных и нуждается в накопителе с максимальной скоростью их передачи. Благодаря поддержке протокола NVMe устройство является одним из самых производительных в отрасли решений для приложений виртуальной реальности, требовательных игр и обработки контента в высоком разрешении. Также его скорость окажется полезной представителям творческих профессий, которые часто работают в условиях максимально сжатых сроков».

KC1000 обеспечивает до 290 тыс. операций ввода-вывода в секунду (IOPS), его емкость составляет 240 ГБ, 480 ГБ или 960 ГБ. Накопители обладают высокой производительностью благодаря поддержке интерфейса PCIe Gen3 x4 и современного протокола NVMe.

KC1000 долговечен и энергоэффективен, обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также улучшенную производительность при чтении/записи данных. Все накопители KC1000 защищены 5-летней ограниченной гарантией производителя.