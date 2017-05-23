«Морское подводное оружие – Гидроприбор» внедрил российскую САПР печатных плат

Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» объявил о внедрении в производство отечественной системы автоматизированного проектирования печатных плат Delta Design, сменившей американскую систему Mentor Graphics.

«Осенью 2016 года было принято решение, что мы будем внедрять этот продукт на нашем предприятии, и в конце 2016 года был заключен договор. Проект еще не завершен, он еще в активной стадии, но сейчас мы можем подвести предварительные итоги, что функционал системы достаточен для решения наших задач с учетом того, что у нас достаточно сложные изделия», — сказал Дмитрий Касиманов на форуме «Белые ночи САПР» в Санкт-Петербурге.

«Мы рады сотрудничеству с АО «Концерн «МПО - Гидроприбор». Выбор нашей системы таким авторитетным предприятием ломает устоявшийся стереотип, что разработка САПР электроники – это прерогатива иностранных компаний», – отметил Евгений Корнильев, замдиректора по развитию компании «Эремекс».

Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие») – производитель торпедного, минного, противоминного оружия, а также средств гидроакустического противодействия.

Delta Design – отечественная система автоматизированного проектирования электроники, которая позволяет обеспечить сквозной цикл проектирования РЭУ на базе печатных плат. В состав системы входят следующие модули: менеджер библиотек и редактор компонентов, схемотехнический редактор, пакет схемотехнического моделирования, редактор правил проекта, редактор печатных плат, топологический трассировщик печатных плат с функцией автотрассировки.