«Почта Банк» будет распознавать сотрудников по лицу

«Почта Банк» внедрил биометрические технологии в процесс идентификации сотрудников фронт-линии. Теперь для входа операционную CRM-систему банка им необходимо ввести не только привычные логин и пароль, но и пройти процедуру фотографирования. Поставщиком технологии выступила компания VisionLabs, сообщили CNews в «Почта Банке».

Новое решение охватило более 50 тыс. учетных записей сотрудников «Почта Банка» и торговых предприятий-партнеров, выдающих продукты банка по агентской схеме. Технология аналогична той, которую банк использует для биометрической идентификации клиентов. При первой попытке входа сотрудника в систему формируется эталонный снимок, с которым в дальнейшем сравниваются изображения в процессе получения доступа к бизнес-приложениям банка.

«Мы продолжаем наращивать использование биометрических технологий для защиты банка от мошенников. Двухфакторная идентификация не позволит злоумышленникам подключиться к системе “Почта Банка” от лица наших сотрудников или агентов, узнав их логин и пароль», — подчеркнул член правления «Почта Банка» Павел Гурин.

Техническое решение VisionLabs обеспечивает сравнение биометрических параметров новых клиентов банка с параметрами уже существующих в его базе клиентов, а также сличает их с базой данных мошенников. Ежедневно система обрабатывает несколько сотен тысяч фотографий. В 2015 г. «Почта Банк» начал использовать идентификацию клиента по фотографии по всей сети клиентских центров, в 2016 г. ее применение было значительно расширено за счет активного роста розничной сети банка. По данным банка, объем предотвращенного кредитного мошенничества исчисляется сотнями миллионов руб.