«РТ-Информ» модернизировал магистральные сети передачи данных «Новикомбанка»

«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») завершил проект по модернизации системы защиты каналов связи «Новикомбанка» (входит в «Ростех»). В результате банк перешел на современную надежную систему отечественного производства, обеспечивающую защиту каналов связи от несанкционированного подключения и осуществления перехвата передаваемых по каналам данных.

Проект по реновации систем защиты банка был завершен «РТ-Информ» в апреле. В течение полугода в центральном офисе и во всех филиалах «Новикомбанка» были проведены работы по установке в имеющуюся телекоммуникационную инфраструктуру современного сертифицированного оборудования отечественного производства. Для обеспечения надежной защиты передаваемых по каналам связи данных и сохранения конфиденциальности информации между головным офисом и региональными филиалами банка были установлены криптошлюзы. Эти устройства обеспечивают шифрование передаваемых данных, скрывают структуру локальной сети, защищают от проникновения извне, осуществляют маршрутизацию трафика, а также позволяют осуществить защищенный доступ удаленных абонентов к ресурсам корпоративной информационной системы.

«РТ-Информ» совместно со специалистами банка успешно выполнил проект по полной модернизации системы защиты каналов связи «Новикомбанка» и его филиалов. В ходе проекта были осуществлены проектирование, поставка и внедрение подсистемы криптографической защиты каналов.

«Информационная безопасность является важным аспектом работы финансовых организаций, входящих в госкорпорацию. «РТ-Информ» как центр компетенции по ИТ и ИБ «Ростеха» предлагает комплексные подходы по обеспечению надежной защиты данных и обеспечению конфиденциальности информации с использованием российских технологий для предприятий и организаций корпорации», - отметил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов.

«Новикомбанк» - основной расчетный банк предприятий «Ростеха». Приоритетным направлением деятельности Банка является финансирование российских промышленных предприятий, в том числе предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.