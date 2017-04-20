Монитор HP EliteDisplay S240uj со встроенной беспроводной зарядкой поступил в продажу в России

Компания HP Inc. объявила о доступности в России инновационного монитора для бизнес-заказчиков HP EliteDisplay S240uj — первого дисплея HP, который поддерживает технологию беспроводной зарядки. Он оснащен аудиосистемой премиум-класса от Bang & Olufsen, поддерживает разрешение QHD и не требует больше двух кабелей на рабочем столе, сообщили CNews в HP.

HP EliteDisplay S240uj — монитор диагональю 60,45 см (23,8 дюйма) с технологией беспроводной зарядки. Достаточно положить телефон или планшет на подставку, на которой дисплей устанавливается на рабочем столе, и к концу дня он будет заряжен. Другая особенность этого стильного дисплея — наличие разъема USB Type-C, который позволяет подключить ПК, ноутбуки, планшеты и телефоны для зарядки, передачи видео, аудио и других данных всего по одному кабелю.

По утверждению HP, EliteDisplay S240uj позволит повысить производительность специалистов, чья работа чувствительна к качеству изображения: монитор выводит картинку в формате Quad HD, что делает ее на 77% четче по сравнению с традиционным Full HD. Это дает возможность просматривать больше окон и содержимого разных устройств одновременно благодаря режимам параллельного отображения и «картинка в картинке».



HP EliteDisplay S240uj

Среди других особенностей HP EliteDisplay S240uj: оптимизиция рабочего пространства засчет объединения монитора с HP Elite Slice, HP Elite x2 1012, HP EliteBook Folio, HP Chromebook 13 или HP Elite x3; наличие разъемов DisplayPort 1.2, HDMI/MHL, Video/Audio/HDCP и USB 3.0; наличие ПО HP Display Assistant — позволяет разбить экран на несколько областей, а также обеспечивает защиту устройства от кражи благодаря функции деактивации монитора при обнаружении его несанкционированного отключения.



Для зарядки телефона или планшета достаточно положить гаджет на подставку дисплея

По информации HP, на монитор предоставляется стандартная 3-летняя ограниченная гарантия.