Монитор HP EliteDisplay S240uj со встроенной беспроводной зарядкой поступил в продажу в России
Компания HP Inc. объявила о доступности в России инновационного монитора для бизнес-заказчиков HP EliteDisplay S240uj — первого дисплея HP, который поддерживает технологию беспроводной зарядки. Он оснащен аудиосистемой премиум-класса от Bang & Olufsen, поддерживает разрешение QHD и не требует больше двух кабелей на рабочем столе, сообщили CNews в HP.
HP EliteDisplay S240uj — монитор диагональю 60,45 см (23,8 дюйма) с технологией беспроводной зарядки. Достаточно положить телефон или планшет на подставку, на которой дисплей устанавливается на рабочем столе, и к концу дня он будет заряжен. Другая особенность этого стильного дисплея — наличие разъема USB Type-C, который позволяет подключить ПК, ноутбуки, планшеты и телефоны для зарядки, передачи видео, аудио и других данных всего по одному кабелю.
По утверждению HP, EliteDisplay S240uj позволит повысить производительность специалистов, чья работа чувствительна к качеству изображения: монитор выводит картинку в формате Quad HD, что делает ее на 77% четче по сравнению с традиционным Full HD. Это дает возможность просматривать больше окон и содержимого разных устройств одновременно благодаря режимам параллельного отображения и «картинка в картинке».
Среди других особенностей HP EliteDisplay S240uj: оптимизиция рабочего пространства засчет объединения монитора с HP Elite Slice, HP Elite x2 1012, HP EliteBook Folio, HP Chromebook 13 или HP Elite x3; наличие разъемов DisplayPort 1.2, HDMI/MHL, Video/Audio/HDCP и USB 3.0; наличие ПО HP Display Assistant — позволяет разбить экран на несколько областей, а также обеспечивает защиту устройства от кражи благодаря функции деактивации монитора при обнаружении его несанкционированного отключения.
По информации HP, на монитор предоставляется стандартная 3-летняя ограниченная гарантия.