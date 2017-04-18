Kärcher внедрил систему управления перевозками с помощью «Норбит»

Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, объявила о завершении внедрения системы управления перевозками на базе платформы bpm’online в российском представительстве концерна Kärcher (Германия). По результатам реализации проекта решены основные задачи бизнеса и автоматизированы процессы транспортной логистики. Простой интерфейс позволил сделать использование системы удобным, что способствовало большему вовлечению сотрудников отдела логистики в работу, сообщили CNews в «Норбит».

Компания Kärcher — мировой производитель уборочной техники и систем очистки бытового и профессионального назначения. Для дальнейшего развития компании был необходим оптимальный инструмент, который позволил бы полноценно автоматизировать все процессы транспортной логистики, работу с заявками на перевозку и контроль отгрузки заказов.

Для реализации поставленных целей и задач была выбрана проектная команда «Норбит», которая предложила нестандартную реализацию проекта на базе платформы управления бизнес-процессами bpm’online — разработки группы компаний Terrasoft.

Функциональность bpm'online объединяет в себе возможности автоматизации операционных задач транспортной логистики, управления бизнес-процессами компании и классические функции CRM-системы. Бизнес-процессы в bpm’online позволят оптимизировать внутренние процедуры, а также выстроить сложный процесс управления транспортными задачами, создать гибкий инструмент построения аналитических отчетов и контроля перевозок, отметили в «Норбит».

В ходе проекта было разработано решение, автоматизирующее управление заявками на перевозку и работу менеджеров департамента логистики, кураторов склада и диспетчеров транспортных компаний, выполняющих перевозки. Кроме того, система предоставляет возможность фиксировать результаты выполнения заказов сторонними транспортными компаниями. Таким образом, внедренная система позволила оптимизировать транспортную логистику и снизить трудозатраты по управлению перевозками. Одним из значимых этапов проекта, по мнению заказчика, стал перевод бизнес-процесса по управлению перевозками Kärcher на промышленную платформу bpm’online.

Чтобы минимизировать необходимость привлечения технических специалистов в будущем, эксперты «Норбит» провели ряд тренингов для функциональных пользователей системы. В результате совместно с проектной командой со стороны заказчика успешно произведен запуск системы в опытно-промышленную эксплуатацию.

«Мы давно планировали внести коррективы в систему управления логистикой и очень рады, что в результате получили удобный и простой в использовании инструмент, который позволил нам автоматизировать работу», — подчеркнула Валентина Досаева, руководитель отдела логистики Kärcher.