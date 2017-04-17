ОМК оптимизировала управление эффективностью персонала с помощью SAP SuccessFactors

Компания SAP и российская металлургическая компания ОМК объявили результаты масштабного проекта по внедрению SAP SuccessFactors, реализованного в партнерстве с «ABC Consulting». Внедрение SAP SuccessFactors в качестве единой платформы для управления постановкой целей и оценкой их выполнения позволило упростить и в 2 раза уменьшить продолжительность процесса, сократив его с 4 до 2 месяцев, сообщили CNews в SAP.

По оценкам заказчика, в 20 раз возросло количество целеполагаемых сотрудников (с 80 до 1600), а количество поставленных им целей, рассчитанных на достижение экономического эффекта, увеличилось с 16% до 68%. Одновременно, доля прозрачных целей, ориентированных на конкретный результат, выросла с 22% до 71%. Все это позволяет ОМК развивать корпоративную культуру, ориентированную на достижение результата. Ключевыми факторами выбора облачного решения стали: полное покрытие функциональных требований, возможность быстрого внедрения и минимизация стоимости использования системы.

«Облачное решение SAP SuccessFactors позволяет нам развивать и совершенствовать корпоративную культуру ОМК, ориентированную на оптимизацию и достижение результатов. Всего за пять месяцев мы выстроили процесс и внедрили инструмент трансляции стратегии компании на операционный уровень, обеспечив четкое понимание бизнес-целей каждым сотрудником», — рассказал Петр Трушин, директор по управлению эффективностью ОМК.

«Выбранное решение оптимально для задач крупного бизнеса, связанных с необходимостью постановки единых целей в больших коллективах, со сложной распределенной структурой. Успех внедрения SAP SuccessFactors в ОМК подтверждает, что эта система является оптимальным инструментом для управления человеческими ресурсами: ее можно быстро внедрить и масштабировать на необходимое количество подразделений и бизнес-направлений. Мировые практики, составляющие основу решения, помогают компании управлять кадрами», — отметил Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP СНГ.

«В ходе проекта, продолжавшегося пять месяцев, совместная проектная команда провела внедрение ключевого модуля решения — “Оценка и целеполагание”. Во время пилотного запуска была получена обратная связь от будущих пользователей, учтенная в итоговом решении. Кроме того, команда внедрения провела тренинги бизнес-администраторов и создала видеоинструкции по работе в системе. Такая подготовка совместно с удобным и интуитивно понятным интерфейсом решения позволили в запланированный срок запустить систему в промышленную эксплуатацию», — рассказал Максим Рябов, генеральный директор ABC Consulting.

На текущий момент ОМК и ABC Consulting завершают расширение контура используемых модулей SAP SuccessFactors. Проект также включает внедрение решений «Подбор персонала», «Кадровое администрирование» и «Управление карьерой и кадровым резервом» для 8 тыс. пользователей.