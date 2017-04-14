«Лаборатория Касперского» увеличила награду за обнаружение уязвимостей в своих решениях

«Лаборатория Касперского» объявила о продлении и расширении программы bug bounty, которая была запущена в августе 2016 года совместно с международной платформой HackerOne. Кроме того, компания увеличила до 5 тысяч долларов размер вознаграждения за найденные уязвимости, связанные с возможностью удаленного выполнения кода.

Цель программы bug bounty — привлечь независимых экспертов к поиску критических ошибок в продуктах компании. Первый этап программы оказался успешным: за полгода было обнаружено и исправлено не менее 20 ошибок в коде.

Первоначально в программе участвовали флагманские решения «Лаборатории Касперского» для домашних и корпоративных пользователей — последние версии Kaspersky Internet Security для Windows и Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Теперь к списку исследуемых продуктов добавлен Kaspersky Password Manager 8 — менеджер паролей для компьютеров и мобильных устройств.

«Безопасность клиентов для нас важнее всего. Поэтому мы очень серьезно относимся к работе независимых исследователей, которые проверяют наши решения, и постоянно совершенствуем свои технологии. Благодаря программе bug bounty за последние полгода мы существенно оптимизировали процесс повышения устойчивости продуктов «Лаборатории Касперского» к действиям хакеров. Поэтому ее продление было логичным шагом, — сказал Никита Швецов, директор по исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского». — Мы высоко ценим энтузиазм, который проявляют эксперты по всему миру при поиске уязвимостей в наших продуктах, и в знак признания важности их работы мы увеличили вознаграждение за найденные ошибки. Более того, мы расширили список решений, включив в него еще один важный продукт компании».

«”Лаборатория Касперского” — отличный пример организации, которая во главу угла ставит максимальную безопасность на всех уровнях. Компания прекрасно осознает ответственность, которую несет перед клиентами — как частными пользователями, так и компаниями — и делает все, чтобы обнаруживать и устранять уязвимости до того, как ими воспользуются злоумышленники, — отметил Алекс Райс (Alex Rice), технический директор и сооснователь HackerOne. — Продлевая и расширяя программу bug bounty, «Лаборатория Касперского» показывает стремление как развивать глобальное сообщество IT-экспертов, так и поддерживать собственные лидерские позиции на рынке».

Более подробную информацию о программе bug bounty «Лаборатории Касперского», включая условия участия, можно найти на сайте HackerOne.