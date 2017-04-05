«Тинькофф Банк» запускает виртуального оператора сотовой связи на базе Tele2

«Тинькофф Банк» и альтернативный оператор мобильной связи Tele2 подписали соглашение о создании виртуального оператора сотовой связи (MVNO). Банк построит виртуального оператора сотовой связи на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2, сообщили CNews в «Тинькофф Банке». Объем инвестиций в новый проект не раскрывается, а о дате запуска проекта будет объявлено дополнительно.

Оливер Хьюз, председатель правления «Тинькофф Банка», так прокомментировал событие: «В последнее время мы видим все большую конвергенцию между финансовым и телеком-секторами. Поэтому запуск собственного виртуального оператора сотовой связи — ожидаемый и логичный для нас шаг, которые вписывается в нашу стратегию по строительству полноценной финансовой экосистемы на базе платформы Tinkoff.ru. Запуск виртуального оператора позволит нам качественно расширить спектр оказываемых услуг, благодаря чему мы рассчитываем повысить лояльность существующих клиентов и привлечь новых. Мы также ожидаем значительный синергетический эффект для нашего бизнеса за счет оптимизации части расходов по обслуживанию клиентов. В долгосрочной перспективе это направление станет еще одним источником некредитного дохода для нашего бизнеса».

«Десять лет назад мы запустили “Тинькофф Банк”, который, несмотря на последовавший кризис и высокую конкуренцию в отрасли, вырос в высокотехнологичный банк и крупный по количеству клиентов онлайн-банк. Сейчас мы готовимся запустить виртуального оператора сотовой связи в еще более конкурентной отрасли. Но, как и тогда, мы видим незанятую нишу. Мы также ищем в свою команду людей, готовых менять мир телекома», — заявил Георгий Чесаков, вице-президент «Тинькофф Банка», руководитель проекта MVNO.

«Развитие MVNO-проектов является для Tele2 одним из ключевых направлений развития. Мы как оператор готовы предоставить нашим партнерам качественную сотовую сеть и должный уровень поддержки, реализовать проекты федерального масштаба. В рамках новой бизнес-стратегии Tele2 планирует стать создателем и ключевым игроком совершенно новой digital-экосистемы на базе мобильных услуг. Партнерство с “Тинькофф Банком” по созданию виртуального оператора — еще один шаг в этом направлении. Мы видим много возможностей для синергии между сотовыми операторами и банковским сектором», — отметил со своей стороны Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

«Тинькофф Банк» запустит полноценного виртуального оператора сотовой связи с собственным кодом сети, выделенным диапазоном номеров и SIM-картами. Компания предложит абонентам собственные тарифы и набор услуг. «Тинькофф» планирует доставлять SIM-карты через собственную сеть представителей, которая покрывает всю Россию.

По словам представителей «Тинькофф Банка», виртуальный сотовый оператор «Тинькофф» будут отличать простые и понятные тарифы. Аудитория виртуального сотового оператора «Тинькофф» — активные и продвинутые пользователи, которым важны качественный продукт и высокий сервис.

Абонентам нового виртуального сотового оператора сможет стать любой пользователь, в том числе и не клиент «Тинькофф Банка».