В федеральной системе «Город» стала доступна оплата всех жилищно-коммунальных услуг РФ

Федеральная система «Город» (ФСГ) реализовала возможность оплаты всех жилищно-коммунальных услуг для населения. Новая возможность стала доступна благодаря подключению услуги «Оплата ЖКХ — РФ», сообщили CNews в ФСГ.

Технологическое решение реализовано благодаря интеграции со справочниками Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Данные с реквизитами основных поставщиков коммунальных услуг поступают в систему «Город» из справочников ГИС ЖКХ, что позволяет автоматически заполнять большую часть реквизитов получателя денежных средств.

Как отмечается, услуга «Оплата ЖКХ — РФ» полезна при сборе платежей в случае отсутствия необходимых услуг по коммунальным поставщикам в реестре ФСГ. Для удобства поиска услуга «Оплата ЖКХ — РФ» выводится в системе «Город» при поиске по адресу. Также услугу можно найти по наименованию, начав вводить одно или несколько ключевых слов наименования услуги в системе «Город».

В настоящее время воспользоваться новой услугой можно в отделениях банков-партнеров, а также в онлайн-режиме — с помощью платежного кабинета федеральной системы «Город». В ближайших планах развития технологического решения — подключение всех бизнес-партнеров и предоставление услуги «Оплата ЖКХ — РФ» во всей инфраструктуре ФСГ: кассах, устройствах самообслуживания, отделениях «Почты России», через сервис ДБО Faktura.ru, в платежном кабинете держателей карты «Кукуруза». Комиссия по платежу, если она взимается, указывается до совершения платежа в соответствующем инструменте оплаты.

«На сегодняшний день в инфраструктуре федеральной системы “Город” доступен широкий спектр услуг: от коммунальных платежей, оплаты налогов, кредитов и заказов интернет-магазинов до платежей за обучение и благотворительных взносов. Как агрегатор платежного рынка, система “Город” стремится предоставить универсальную технологическую платформу для всех, кто заинтересован в быстрых, удобных и безопасных платежах. Возможность оплачивать любые коммунальные услуги через интерфейс ФСГ, интегрированный со справочником ГИС ЖКХ, как в пунктах приемах платежей, так и онлайн — еще один закономерный шаг по развитию наших технологий», — рассказал директор федеральной системы «Город» Петр Мазанов.