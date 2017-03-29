Maykor-BTE обеспечит обслуживание POS-терминалов «Бинбанка» в 20 регионах России

Maykor-BTE (входит в Maykor) сообщила о расширении сотрудничества с «Бинбанком». Как рассказали CNews в компании, в дополнение к обслуживанию банкоматов и ремонту кассет, в рамках нового контракта аутсорсер возьмет на поддержку свыше 6000 POS-терминалов банка, расположенных более чем в 20 регионах России.

Условия контракта предполагают выполнение Maykor-BTE всего комплекса работ по поддержке сети POS-терминалов, включая: установку, демонтаж терминалов, диагностику и ремонт неисправностей, переустановку ПО, обследование и оценку готовности торгово-сервисных точек, технические консультации в режиме «горячая линия» и профилактические работы.

В рамках расширенного сотрудничества также предусмотрено обучение кассиров и сотрудников торгово-сервисных точек инженерами компании.

«Поддержка сети POS-терминалов – еще одно направление, по которому Maykor-BTE сотрудничает с «Бинбанком». В рамках нового контракта мы планируем применить новейшие инструменты сервиса банковского оборудования. Уверены, накопленный опыт и широкая сеть квалифицированных специалистов во всех регионах страны позволят нам обеспечить выполнение требований заказчика на высоком уровне», - отметил Максим Никитин, управляющий партнер Maykor-BTE.