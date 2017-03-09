Новый Game Ready драйвер от Nvidia поддерживает оптимизации для DirectX 12

Компания Nvidia инвестировала свыше 500 человеко-лет в разработку платформы для создания игр DirectX 12. Компания представила пакет инструментов для разработчиков, которые обеспечивают прирост производительности, позволяют создавать новые эффекты моделирования и рендеринга, а также включают другие новые возможности создания игр, оптимизированных для DirectX 12. Для разработчиков контента DirectX 12 доступны как существующие инструменты Nvidia — GameWorks SDK, Nvidia VRWorks SDK, так и ряд новых инструментов разработки. Также оптимизации для DirectX 12 теперь поддерживаются в драйверах Game Ready, сообщили CNews в Nvidia.

Кроме того, новый драйвер теперь поддерживает технологию Nvidia Ansel в Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Ansel — это новый способ захвата игровых скриншотов. Как пояснили в компании, Ansel — это камера, встроенная непосредственно в игровую сцену. При поддержке Ansel игроки могут поворачивать камеру под любым углом, применять фильтры, делать снимки в высоких разрешениях и скриншоты 360 для просмотра в VR.

На сегодняшний день технология Ansel поддерживается в следующих играх: ARK: Survival Evolved, Conan Exiles, Dishonored 2, Mirror’s Edge Catalyst, Obduction, Paragon, War Thunder, Watch Dogs 2, The Witcher 3: Wild Hunt и The Witness. Совсем скоро Ansel появится в таких играх, как Lawbreakers и Mass Effect: Andromeda. Технология была недавно добавлена в Unity Engine и Unreal Engine как плагин и скоро появится в Amazon Lumberyard, рассказали в Nvidia.

Game ready драйверы Nvidia имеют WHQL-сертификат от Microsoft как дополнительный сертификат качества. Помимо этого, обновления драйверов Game Ready учитывают появление нового контента в играх, чтобы обеспечивать игрокам наилучшие впечатления всякий раз, когда они садятся поиграть в любимую игру, подчеркнули в компании.