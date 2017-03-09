Клиенты Amazon WorkSpaces получили возможность подписки на TeamViewer через AWS Marketplace

TeamViewer объявила о доступности своих решений в разделе AWS Marketplace для приложений рабочего стола, где клиенты Amazon WorkSpaces могут оформить подписку на нужные приложения. Amazon WorkSpaces — это полностью управляемый и безопасный вычислительный сервис рабочих столов, работающих в облаке Amazon Web Services (AWS). Благодаря этой интеграции пользователи Amazon Workspaces могут воспользоваться преимуществами удаленной технической поддержки и доступа с помощью TeamViewer.

Amazon WorkSpaces предлагает безопасные управляемые виртуальные рабочие столы, размещенные в облаке. В отличие от традиционных локальных решений для инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), вам не придется беспокоиться о приобретении, развертывании и контроле сложной среды. Amazon WorkSpaces берет на себя самые трудоемкие задачи, предлагая полностью управляемый сервис. С помощью Amazon WorkSpaces вы можете предоставить своим пользователям высококачественный «портативный» рабочий стол и приложения, с которыми они смогут работать на любом устройстве по своему выбору. AWS Marketplace for Desktop Apps позволяет клиентам Amazon WorkSpaces выбирать и развертывать приложения так же быстро, как они создают свои рабочие места Amazon WorkSpaces, и пользоваться ими на основе ежемесячной подписки.

Благодаря доступу к инструментам TeamViewer можно легко предоставлять и получать техническую поддержку, быстро устраняя возникающие проблемы. TeamViewer обеспечивает удаленный доступ к рабочему столу пользователя, работающего на другом устройстве и в другом месте. Это упрощает не только выделение, но и обслуживание виртуальных ресурсов.

Альфредо Пэтрон (Alfredo Patron), вице-президент по развитию бизнеса компании TeamViewer, отметил: «Компании всех размеров стремятся перейти на облачные решения, чтобы получить выгоды гибкой и быстрой ИТ-среды. Теперь наши клиенты могут развернуть Amazon WorkSpaces и воспользоваться преимуществами AWS Marketplace для приложений рабочего стола, реализовав модель потребления облачных ресурсов вместо закупки настольных приложений. Мы рады предложить ПО TeamViewer всем существующим и новым пользователям Amazon WorkSpaces».

Барри Рассел (Barry Russell), генеральный менеджер по глобальному развитию бизнеса AWS Marketplace, AWS, crfpfk: «С помощью AWS Marketplace для приложений рабочего стола клиенты Amazon WorkSpaces быстро находят и развертывают необходимые приложения, не тратя время и ресурсы на долгие циклы закупок. Теперь, получив доступ к TeamViewer, ИТ-руководители смогут повысить эффективность технической поддержки своих конечных пользователей на Amazon WorkSpaces».