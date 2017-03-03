«Мегафон» перевел магистральный канал связи на Камчатке со спутника на ВОЛС

«Мегафон» объявил о переводе магистрального канала со спутниковой трансмиссии на оптоволоконную линию связи (ВОЛС). Как рассказали CNews в компании, это позволит значительно улучшить качество связи, увеличить скорость мобильной передачи данных в сети 3G, а также запустить в регионе сеть связи четвертого поколения стандарта LTE.

«Мегафон» арендовал канал в недавно запущенной в эксплуатацию подводной ВОЛС, связавшей Сахалин и Камчатку. Переход со спутника на оптоволокно позволяет оператору значительно расширить возможности действующей сети связи. Увеличение пропускной способности канала дает возможность увеличить скорость мобильного интернета в сети 3G, а также запустить в регионе сеть 4G/LTE.

«В последние годы мы видим огромную востребованность наших клиентов в мобильном интернете, - отметила директор Камчатского регионального отделения «Мегафона» Анна Белкина. – Мобильным интернетом сегодня пользуется больше 50% абонентов нашей компании в регионе. Если три года назад смартфонами пользовался только каждый третий абонент «Мегафона» на Камчатке, то сегодня – уже каждый второй. Но до сегодняшнего дня связь на Камчатке была возможна только через спутник – а это невысокое качество и очень низкая скорость передачи данных. С подключением к оптоволокну скорость мобильного интернета вырастает во много раз. В ближайшее время мы запустим здесь сеть 4G/LTE со скоростями до 100 Мбит/с. Это выводит пользовательский опыт мобильного доступа в интернет на качественно новый уровень».

Высокие скорости 4G-интернета дают возможность за считанные минуты скачивать и отправлять файлы большого объема, смотреть онлайн видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, играть в онлайн-игры, а также развернуть полноценный мобильный офис в любом месте, где есть покрытие оператора.