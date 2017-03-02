Doosan Infracore внедрила платформу 3DExperience для ускорения стратегии глобального роста
Компания Doosan Infracore, мировой производитель строительной техники, внедрила платформу 3DExperience для ускорения реализации своей стратегии трансформации бизнеса. Об этом CNews сообщили в компании Dassault Systèmes, разработчике платформы и поставщике решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM).
Отраслевые решения Single Source for Speed, Simple Solution Selection и Ready to Make, основанные на базе платформы 3DExperience, обеспечивают Doosan Infracore доступ к виртуальным приложениям для инновационного менеджмента, управления издержками и повышения качества продукции в рамках 13 заводов, 4 центров исследований и разработок, а также в 46 отделениях и офисах продаж по всему миру.
В 2012 г. Doosan Infracore приступила к реализации новой стратегии, направленной на повышение деловой и технической конкурентоспособности своего строительного оборудования, коммерческих двигателей и станков. После внимательного изучения задач, связанных с повышением качества продукции, оптимизацией доставки и управления издержками в масштабах всей своей цепи создания ценностей, и после анализа представленных на рынке решений компания остановила свой выбор на платформе Dassault Systèmes 3DExperience и менее чем за два года выполнила полное внедрение этой платформы.
Платформа 3DExperience обеспечивает единую цифровую среду, связывающую комплексные бизнес-процессы, начиная с работы над архитектурой конфигурируемого продукта, заканчивая его проектированием, моделированием, а также налаживанием глобального и локального производства. Платформа создаёт условия для взаимодействия и совместной работы более 1800 проектировщиков, инженеров, сотрудников отделов маркетинга и продаж в Doosan Infracore и обеспечивает защищённый доступ в режиме реального времени к наиболее актуальным просматриваемым проектировочным, инженерным и производственным данным.
Благодаря этому Doosan Infracore получила возможность комплексного проектирования надёжных и качественных продуктов, оперативно обеспечивая заказчикам самые различные предложения из своего обширного продуктового портфолио, и при этом смогла снизить количество элементов и упростить операции для эффективного изготовления любых продуктов на всех своих производственных площадках, заявили в Dassault Systèmes.
«Для достижения нашей цели научиться проектировать и производить продукцию в любой точке мира (‘design anywhere build anywhere’) нам потребовался директивно-командный централизованный подход, при котором приоритеты бы отводились бизнес-процессам, — пояснил Юнджин Парк (Youngjin Park), проектный менеджер GPDM в Doosan Infracore. — Платформа Dassault Systèmes 3DExperience является наиболее подходящим решением для реализации этой стратегии с точки зрения функциональности, производительности и уровня поддержки. С ее внедрением мы получили в своё распоряжение несколько виртуальных приложений, работающих на единой платформе, которые станут для нас пропуском в глобальную лигу лидирующих компаний».
«Платформа 3DExperience позволила Doosan Infracore осуществить полную трансформацию бизнеса и добиться беспрецедентного уровня взаимодействия между своими подразделениями, — считает Филип Бартиссоль (Philippe Bartissol), вице-президент, отрасль промышленного оборудования, Dassault Systèmes. — Doosan Infracore сможет уже на ранних этапах проектирования вносить изменения в конструкцию, управлять различными спецификациями компонентов в рамках единого процесса и осуществлять виртуальное тестирование и моделирование на этапах проектирования и производства для минимизации ошибок и доработок. Компания Doosan Infracore была уверена в возможности подобной трансформации и подала пример другим предприятиям, специализирующимся на производстве промышленного оборудования и рассматривающим возможности диджитализации своих собственных процессов».