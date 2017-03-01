Программный комплекс «Виртуализации и управления» от «НПО РусБИТех» соответствует требованиям ФСБ России

Программный комплекс «Виртуализации и управления» (ПК ВИУ) получил положительное заключение экспертной организации о соответствии требованиям безопасности информации ФСБ России. Об этом CNews сообщили в «НПО РусБИТех».

«Применение ПК ВИУ позволяет, соблюдая требования регулятора, создавать отказоустойчивую виртуальную инфраструктуру для обработки информации ограниченного доступа, вплоть до уровня совершенно секретно, — отметил директор Центра компетенции «НПО РусБИТех» Роман Мылицын. — ПК ВИУ может использоваться в качестве замены иностранного программного обеспечения, используемого для защиты среды виртуализации».

ПК ВИУ функционирует в среде операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition и использует её средства защиты для разграничения доступа к объектам виртуальной инфраструктуры.

Программный комплекс может применяться в информационных системах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, включая государственную тайну до степени секретности «совершенно секретно».

ПК ВИУ включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России и может применяться в органах безопасности и иных ведомствах, отметили в «НПО РусБИТех».

«В настоящее время мы рассматриваем ПК ВИУ и продукты на его платформе как основной инструмент для создания полностью изолированной виртуальной среды при работе с недоверенными операционными системами. Подобная ситуация распространена в органах государственной власти, — сказал руководитель направления информационной безопасности группы компаний «Экстрим» Шевченко Алексей. — С учетом предстоящей сертификации ФСТЭК, это решение позволит выполнить требования по защите информации к среде виртуализации в государственных органах. Применение ПК ВИУ в таких случаях позволяет не только обрабатывать информацию ограниченного доступа, но и отказаться от использования дорогостоящих иностранных продуктов».

«Разрабатываемая в настоящее время реализация расширений операционной системы в виде средств виртуализации в Astra Linux, кроме классического гипервизора и системы управления виртуальными машинами, получила полноценные сервисы отказоустойчивости, масштабирования, мониторинга, включая виртуализацию сети и хранения уровня крупных центров обработки данных. При этом прорывным является интеграция в этот полноценный облачный функционал современной системы защиты информации, — рассказал Иван Израйлев, начальник управления по работе с предприятиями ОПК («Ланит-Урал»). — Эти выводы мы сделали на основании полноценных исследований указанного решения под различные сценарии в нашем Опытно-демонстрационном центре. Учитывая, что ещё в прошлом году мы видели в инфраструктурных технических заданиях передовых предприятий ОПК требования совместимости по функционалу и безопасности с продуктами “РусБИТех”, думаю, теперь это можно уже называть хорошим тоном».