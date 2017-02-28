Infor выпустила новое EDI-решение для пользователей ERP-системы Infor M3

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о выпуске нового решения электронного документооборота (EDI) для пользователей Infor M3, которое позволит промышленным предприятиям более рационально обслуживать своих клиентов. Новое решение запускается на базе специализированного связующего ПО Infor ION и решения Infor EDI Managed Service и обеспечивает быструю обработку данных, сообщили CNews в Infor. Услуга по интеграции нового решения предлагается организациям в сфере моды, питания, дистрибуции и производства, которые используют систему управления предприятием (ERP) Infor M3.

В условиях стремительных изменений в ритейле, дистрибуции и производстве решение EDI стало основным элементом системы обмена информацией о заказах, поставках и выписке счетов, который обеспечивает автоматизацию цепи поставок. На фоне ускорения и упрощения коммерческих операций возможность быстрой и надежной передачи данных, в частности, конфиденциальных, между торговыми партнерами стала конкурентным преимуществом, отметили в Infor. В модной индустрии и сфере питания, которые зависят от крупных каналов розничной торговли, ускорение оборота за счет передачи данных о заказах, отправке или статусе оплаты может стать решающим в удовлетворении покупательского спроса и обеспечении высокого уровня обслуживания, считают в компании.

Новое решение Infor EDI представляет платформу для гибкого взаимодействия, которая позволит преобразовывать данные, передаваемые между торговыми партнерами, для упрощения обслуживания EDI. Кроме того, сервис EDI может сокращать время, необходимое для установления связей с новыми торговыми партнерами, тем самым снижая затраты на внедрение ERP.

«Организациям нужно вложиться в решение EDI, поскольку оно позволит упростить задачи обработки, поддержки и использования информации, поступающей из постоянно растущей клиентской базы. Ранее для этого компаниям приходилось разрабатывать собственные решения EDI, разработка и внедрение которых обходились недешево, а их управление было сложным из-за необходимости постоянного обновления. Интеграция этого функционала в ядро Infor M3 позволит нашим клиентам использовать упрощенный подход к управлению передачей данных, — заявил Эндрю Далцель (Andrew Dalziel), старший директор по отраслевым решениям и стратегии решений в Infor. — В каждой сфере деятельности важно уметь точно предсказывать требования клиентов и соответствовать им, однако в модной индустрии и сфере питания такое умение жизненно необходимо, поскольку в этих областях наиболее высоки конкуренция и зависимость от потребителя: всего один пост в социальных сетях может сказаться на уровне спроса».

При помощи Infor ION компании смогут передавать информацию от торговых партнеров для обработки в ERP и рассылать сообщения своим клиентам. По запросу можно добавлять новых торговых партнеров. Таким образом, компаниям предлагается простое решение для создания единой деловой практики и предотвращения сложностей, связанных с использованием отдельных решений EDI.

Новое решение Infor позволит пользователям M3 на постоянной основе контролировать, например, статус выпущенных счетов и заказов, поступивших от клиентов в EDI. Технология Infor Xi позволит интегрировать эти сообщения в технологически ориентированные бизнес-процессы и стартовые страницы с доступом на основе ролей при взаимодействии пользователей с М3, тем самым сокращая время отклика и повышая уровень обслуживания клиентов.