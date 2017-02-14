Asus представила монитор ROG Swift PG258Q с частотой обновления экрана 240 Гц. Фото

Asus представила новый 24,5-дюймовый монитор ROG Swift PG258Q с разрешением Full-HD (1920x1080) и частотой обновления экрана 240 Гц. Как рассказали CNews в компании, малое время отклика (1 мс) и поддержка технологии NVIDIA G-SYNC делают эту модель выбором для фанатов компьютерных игр, поскольку устраняется неприятный эффект разрыва кадра и уменьшается задержка отображения, что обеспечивает как более высокое качество картинки, так и улучшенную реакцию на действия пользователя. Отличительной особенностью данного монитора является встроенная в подставку подсветка, которая проецирует изображение на поверхность под экраном.

Asus ROG Swift PG258Q поддерживает технологию Ultra Low Motion Blur, разработанную специалистами Nvidia для четкого изображения при показе динамичных сцен в компьютерных играх.

Дизайн Asus ROG Swift PG258Q дополнен оригинальной встроенной в основание экрана подсветкой, создающей проекцию на поверхность под монитором. В качестве проецируемого изображения пользователь может выбрать один из двух фирменных логотипов ROG или создать собственную картинку — для этого в комплекте идет три специальных накладки. Благодаря узкой экранной рамке Asus ROG Swift PG258Q подходит для мультимониторных конфигураций, создающих ощущение полного погружения.

Монитор Asus ROG Swift PG258Q ориентирован, в первую очередь, на геймеров, в нем реализованы специальные функции для компьютерных игр: отображение четырех вариантов перекрестия прицела, таймер, помогающий отслеживать время в стратегиях реального времени, счетчик кадров в секунду (FPS) и функция выравнивания изображения для мультимониторных конфигураций.

Монитор Asus ROG Swift PG258Q

Эксклюзивная технология Asus GameVisual позволяет быстро настроить монитор в соответствии с текущими задачами и условиями, чтобы получить максимально качественное изображение. Всего доступно шесть режимов настройки. Между ними можно легко переключаться нажатием на специально выделенную для этого кнопку на мониторе или с помощью экранного меню.

Монитор Asus ROG Swift PG258Q

Новый монитор Asus ROG Swift PG258Q полностью совместим с беспроводными 3D-очками NVIDIA 3D Vision 2. Для 3D-изображения в формате Full-HD потребуется компьютер, оснащенный видеокартой Nvidia GeForce, и набор 3D Vision 2t. Технология 3D LightBoost способна повысить яркость экрана без увеличения энергопотребления.