«Глобалтел» запустил сервис оплаты услуг с помощью банковских карт

«Глобалтел» (российский оператор спутниковой системы связи Globalstar на территории России, входит в группу компаний РТКОММ) объявил о запуске на сайте www.globaltel.ru нового сервиса оплаты услуг с помощью банковских карт платежных систем VISA и MasterCard. Как рассказали CNews в компании, главная цель сервиса – повысить удобство использования спутниковой связи, предоставляемой «Глобалтел» для своих абонентов. С его помощью можно моментально пополнить лицевой счет и получить услуги голосовой связи, заказать пакеты минут, детализацию разговоров, пакетную передачу данных, определитель номера и другие опции согласно условиям подключенных тарифных планов.

В настоящее время сервис уже доступен всем абонентам «Глобалтел». Для оплаты услуг и опций абоненту потребуются банковская карта и возможность доступа в интернет. Зачисление средств, списанных с карты любого банка, на счет абонента производится в режиме реального времени. Комиссия не взимается.

Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных протоколов и технологий, разработанных международными платежными системами Visa International и MasterCard International.