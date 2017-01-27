«Росэлектроника» разработала портал открытого правительства Югры

Специалисты холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с сотрудниками Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали интернет-портал органов государственной и муниципальной власти Ханты-Мансийского автономного округа «Открытый регион — Югра». Об этом CNews сообщили в «Росэлектронике».

Портал разработан в «Новосибирском институте программных систем» (НИПС) по инициативе губернатора региона Натальи Комаровой и призван стать основным элементом коммуникационной инфраструктуры формирования и развития гражданского общества в Югре, единой коммуникационной площадкой для властных органов всех уровней, бизнес-сообщества и общественных объединений. Портал является, с одной стороны, инструментом сбора и обработки обращений (предложений) граждан с представлением информации на картах и схемах (если обращение содержит географические координаты или адрес), а с другой — инструментом управления, позволяющим органам власти и подведомственным организациям оперативно ставить задачи группам исполнителей в соответствии с их зонами ответственности.

«Участие в создании инструментов гражданского общества с использованием современных ИТ мы рассматриваем как одно из ключевых направлений деятельности. В этом плане проекты в рамках деятельности открытого правительства различных регионов представляют для нас большой интерес. Проект, реализованный в Югре — это первый шаг, мы видим огромный потенциал для дальнейшего развития этого направления», — заявил генеральный директор НИПС Александр Ляпидевский.

В свою очередь директор автономного учреждения ХМАО «Центр «Открытый регион» Оксана Макеева выразила уверенность, что запуск портала приведет к росту гражданской активности жителей региона. «Главный принцип, которым руководствовался наш коллектив при создании портала: работаем для людей. Мы делали все возможное, чтобы людям стало удобнее получить информацию через единое окно, задать вопрос, дать свое предложение, получить оперативный ответ, высказать свое мнение. И это только начало. Развивать наш портал будем вместе с жителями региона», — подчеркнула она.