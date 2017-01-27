«1С-Рарус: Ломбард» представлена в четвертой редакции

«1С-Рарус» объявила о выпуске обновленной программы «1С-Рарус: Ломбард, редакция 4.0» для автоматизации крупных филиальных сетей ломбардов, сохранения информации о залоговом имуществе и отображения всех начислений в регламентированном учете. Как рассказали CNews в компании, программный продукт «1С-Рарус: Ломбард, редакция 4.0» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Продукт разработан специалистами компании «1С-Рарус Тиражные решения» на базе «1С:Бухгалтерии 3.0».

Решение «1С-Рарус: Ломбард» подходит для автоматизации представителей отрасли, включая автомобильные и ювелирные ломбарды.

Новая редакция «1С-Рарус: Ломбард» обеспечивает работу в рамках филиальной сети ломбарда с залогами, займами и кредитами в ломбарде, учет бланков строгой отчетности (БСО), оформление основных ломбардных операций по залоговым билетам: залог, выкуп, перезалог (продление), частичный выкуп (в том числе с перезалогом), передача на аукцион, изъятие правоохранительными органами, возможность гибкой настройки схем кредитования, хранение информации о залоговом имуществе: автоматический расчет сумм оценки и возможного займа на основе заданных характеристик принятых в залог вещей, хранение файлов и изображений, возможность получения изображения залоговой вещи с веб-камеры; отражение хранимого имущества на забалансовом счете, простую настройку печатной формы залогового билета в пользовательском режиме (печать на готовых типографских бланках и чистых листах), отражение начислений в регламентированном учете, начисление НДС по процентам (оперативно или сводно за месяц), автоматическое формирование кассовых ордеров (для каждой операции по залоговым билетам и сводно по итогам дня).

Автоматизированное рабочее место товароведа: отображение списка залоговых билетов и их основных параметров, отображение сводной информации по истории взаимоотношений с выбранным залогодателем, возможность ввода операции по текущему билету и отображение ранее введенных операций, возможность использования различных отборов, возможность быстрого поиска необходимого билета.

Программа поддерживает такие функции как организация торгов в ломбарде, скупка ценностей в ломбарде, специализированные отчеты, монитор работы ломбарда для руководителя, взаимодействие с федеральной службой по финансовому мониторингу, взаимодействие с ЦБ РФ: подготовка данных для формирования отчетности об операциях с денежными средствами, сведениях о деятельности ломбарда и персональном составе руководящих органов, интеграция с мобильным приложением «Ломбард: Личный кабинет»: отправка информации о ломбарде (контактные данные), обмен данными по залогам, напоминания о событиях по залогу, отправка push-уведомлений о новостях ломбарда.