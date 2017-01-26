Microsoft представила новые облачные инструменты и устройства на Windows 10 для школ

Microsoft представила инструменты Windows 10, а также новые мощные устройства, которые помогут учителям и системным администраторам наиболее эффективно использовать свое рабочее время, а также подготовить учеников к будущему.

Учителя и системные администраторы регулярно сталкиваются с нетривиальными задачами, которые им необходимо решить. Например, в США в 90% школ во время уроков за одним компьютером работает несколько учеников, а учителя сами следят за корректной работой оборудования в классе и настраивают его. При этом, почти половина учителей приобретают и загружают программы и приложения самостоятельно.

Чтобы облегчить эти задачи и дать учителям возможность больше времени уделять непосредственно образовательному процессу Microsoft представила Microsoft Intune for Education - новое облачное приложение и сервис для управления устройствами, основанный на отлично зарекомендовавшем себя сервисе Microsoft Intune. Он предлагает легкую установку и управление общей образовательной средой. Intune for Education упрощает для ИТ-администраторов управление устройствами на Windows 10, а также развертывание приложений, которые уже используют их школы.

Также представлены новые мощные и доступные устройства на Windows 10 от Acer, JP Sa Couto, HP и Lenovo. Устройства на Windows 10 сочетают мощность, производительность и безопасность, которые так необходимы школам.

Представлено обновление Minecraft: Education Edition, с новыми востребованными функциями, которые так ждали пользователи.